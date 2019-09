Padavine bodo do večera zajele vso državo. Foto: BoBo

Po podatkih agencije za okolje Arso bodo ob močnejših nalivih sprva naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke. Naraščanje se bo zvečer in ponoči stopnjevalo, v več delih države so mogoča tudi razlivanja posameznih hudourniških vodotokov.

V torek bo vodnatost rek povečini srednja, čez dan bodo zmerno še naraščale reke s kraškim zaledjem, Mura in Sava v spodnjem toku. V sredo se bo vodnatost rek zmanjševala.

Ponedeljek bo spremenljivo oblačen. Dopoldne bodo nastale prve plohe in nevihte, ki bodo popoldne vse pogostejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Padavine bodo do večera zajele vso Slovenijo, krajevno bodo mogoči močnejši nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči bo občasno deževalo, sprva bo vmes še grmelo. Zjutraj bo dež na severozahodu in zahodu že ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. V torek dopoldne bo dež povsod ponehal, od severa se bo postopno jasnilo.

Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.