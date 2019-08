V zaledju Kopra in na Koroškem sta se razbesneli močni nevihti. Foto: BoBo

V slovenskem delu Istre so tako v zadnji uri nastale močnejše nevihte. Lokalno se pojavljajo močni nalivi in toča manjših dimenzij. Zaradi nespametnega ravnanja voznikov v nevihti je bil za krajši čas zaprt tudi predor Kastelec na primorski avtocesti. Nevestni vozniki so namreč zaradi toče ustavljali v predoru, da bi tako obvarovali svoje jeklene konjičke.

Ustavljanje vozil v predorih prepovedano!

Ob močnejših nalivih in nevihtah, na prometnoinformacijskem centru (Pic) voznike pozivajo, naj prilagodijo hitrost in način vožnje danim razmeram, in jih opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano.

Na slovenskih avtocestah se sicer ob povečanem počitniškem prometu pojavljajo zastoji.

Izpad elektrike na železnici

Slovenske železnice (SŽ) so medtem sporočile, da je zaradi neurja prišlo do izpada elektrike na progi Koper–Divača, zaradi česar je promet močno oviran in se pojavljajo zamude. Potnikom se opravičujejo in jih prosijo za razumevanje.

Druga močnejša nevihtna celica je nastala na Koroškem, na območju Vuzenice in Mute. Poleg silovitega naliva se je pojavila tudi toča, narasli so hudourniki. Na območju Mute je padlo več kot 100 milimetrov padavin v zelo kratkem času, zato hudourniki in potoki poplavljajo.

Iz SŽ-ja so medtem sporočili, da je zaradi plazu do preklica zaprta koroška proga. Potnikom se opravičujejo in jih prosijo za razumevanje.

Močni nevihti sta se razširili v zaledju obale in na Koroškem. Foto: MMC RTV SLO

Popoldanske plohe in nevihte

Popoldne bo sicer po napovedih vremenoslovcev spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Mogoči so tudi krajevni nalivi, predvsem na Primorskem pa lahko še nastanejo tudi posamezne močnejše nevihte. Najvišje temperature bodo od 22 do 28, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj Celzija.

Jutri bo vreme podobno, le padavine bodo nekoliko manj pogoste. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Goriškem in ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 22 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.