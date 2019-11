Po besedah vodje izmene na Gasilski brigadi Koper Dragana Puzića je bilo pod vodo tudi širše območje Tartinijevega trga v Piranu, kjer so prav tako delili protipoplavne vreče in opravili nekaj intervencij. Foto: PGD Sečovlje

Zaradi visokega plimovanja in posledičnega zalivanja morja so gasilci koprske gasilske brigade ponoči opravili več intervencij. Koliko objektov je bilo skupno prizadetih oz. zalitih, je sicer težko reči, saj se je ponekod voda sama povlekla nazaj oz. so stanovalci sami poskrbeli za najnujnejše.

Na Agenciji RS za okolje so medtem izdali novo opozorilo pred poplavljanjem morja, katerega gladina se močno zvišuje. Morje bo tako do 10. ure poplavilo nižje dele obale v višini med 20 in 40 centimetrov. Na mareografski postaji Koper bo višina morja v tem času lahko dosegla 340 centimetrov.

Piran ponoči in zgodaj zjutraj:

Gasilci so bili najbolj dejavni so bili v Izoli, in sicer na območju od mandrača do Svetilnika, kjer so posredovali 15-krat pri prečrpavanju vode, delili so tudi protipoplavne vreče, je povedal vodja izmene Dragan Puzić.

V izolskem starem mestnem jedru je morje na posameznih mestih zalilo pločnike in ceste, neobičajen je tudi pogled na carinski pomol, ki je skoraj v celoti potopljen. Trenutno so v Izoli na terenu komunalni delavci, ki odstranjuje drobno kamenje in blato, opaziti je bilo tudi nekaj gasilskih vozil. V nekaterih gostinskih lokalih tik ob morju so pred vhode namestili protipoplavne vreče, vendar povišana gladina morja ne moti obratovanja.