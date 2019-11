Popoldne bo znova začelo (bolj) deževati, predvsem v zahodnih krajih. Dež se bo v nedeljo čez dan od zahoda znova okrepil in razširil proti vzhodu. Vmes bodo tudi nalivi. Foto: Pixabay

Poplavljanje morja v petek tako ni povzročilo večjih težav, mirneje so lahko spali tudi v zaledju slovenske Istre, kjer vodotoki v večji meri niso prestopili bregov. Zaradi močnega vetra pa je bilo od 20.40 do 22.15 zaprto koprsko pristanišče, poroča Radio Slovenija.

U Umagu kao da je pala bomba, jaka pijavica prošla je gradom. Užas! Foto: Samanta Bose Objavil/a IstraMet dne Petek, 15. november 2019

Na agenciji za okolje medtem opozarjajo, da bo v prihodnjih dneh plimovanje morja še povišano in bo večkrat preseglo obalno črto in poplavljalo. Močneje bo povišana tudi plima v noči na nedeljo. Temperatura morja je sicer trenutno 17,5 stopinje Celzija, so še dopisali.

Narava se je tokrat znesla nad hrvaško Istro

Precej huje kot na Slovenskem primorju je bilo v petek zvečer v hrvaški Istri, kjer je po središču Umaga divjalo močno neurje, po še nepotrjenih informacijah je mesto prešla tudi vodna tromba. O poškodovanih hrvaški mediji ne poročajo. Zaradi močnih valov in vetra – sunki presegajo 100 kilometrov na uro – so prekinjene vse trajektne povezave od severnega Jadrana do Dubrovnika, poroča portal Index.hr. Na širšem območju Reke je morje poplavilo nižje ležeče predele, o poplavah poročajo tudi s šibeniškega in splitskega območja.

Vremenska napoved Danes bo oblačno. Popoldne se bo dež spet okrepil. Zvečer bo na Primorskem prehodno zapihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 6, drugje od 9 do 13, na Primorskem do 15 °C. Ponoči bodo padavine močnejše v zahodnih krajih, na vzhodu pa bodo prehodno ponehale. Okrepil se bo jugovzhodni veter, ob morju jugo.



Jutri bo pretežno oblačno, dež se bo čez dan od zahoda znova razširil proti vzhodu. Vmes bodo tudi nalivi. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, na severozahodu okoli 3, popoldanske pa od 10 do 16, na severozahodu okoli 5 °C.

Po napovedih agencije za okolje so popoldne znova mogoče izdatnejše padavine, ponoči se bo okrepil tudi jugo. Čez dan bodo reke sicer prehodno upadale, a zvečer in v noči na nedeljo znova začele naraščati. V nedeljo lahko tako (znova) začnejo poplavljati oz. se razlivati reke predvsem v osrednji in južni ter ponekod v vzhodni in severni Sloveniji, so opozorili na agenciji.

V nedeljo porast Drave, opozorila pred poplavami na Ljubljanskem barju

V nedeljo Arso pričakujejo zlasti večji porast reke Drave. Največje pretoke pa naj bi reka dosegla na začetku naslednjega tedna. V Mestni občini Ljubljana na možnost poplav ob koncu tedna posebej opozarjajo občane, ki živijo na in ob Barju ter ob vodotokih Ljubljanice, Gradaščice, Malega Grabna, Glinščice, Gameljščice, Gobovška in Besnice. Pozivajo jih, da se na morebitne poplave ustrezno preventivno pripravijo in spremljajo razvoj vremena oz. padavin ter naraščanje voda.