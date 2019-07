Vabljeni k ogledu pestrega nabora posnetkov Prekmurja skozi čas: od štafete mladosti na poti po Pomurju, odprtja novega bazena v pomurskih toplicah, 60 let Miška Kranjca do prenatrpanih avtobusov in tekmovanja traktoristov v Murski Soboti.

Murska Sobota: Darko Marin o programih za manj razvite. (15. 4. 1969)

Moravske Toplice: Odprtje novega bazena v pomurskih toplicah (24. 4. 1969)

Moškanjci: Aeroklub. Slavko Verbančič v drugo osvojil naslov najboljšega jugoslovanskega pilota – športnika. (9. 12. 1968)

Štafeta mladosti na poti po Pomurju (22. 4. 1969)

Murska Sobota: "Tek štafete." (16. 5. 1966)

Mursko Središče: Gradnja novega armiranega mostu čez Muro (9. 9. 1968)

Murska Sobota: Prenatrpani avtobusi. (10. 9. 1965)

Murska Sobota: Pomoč Rdečega križa poplavljenim območjem. (20. 9. 1965)

Velika Polana – Miško Kranjec praznuje 60 let. (10. 9. 1968)

Tudi Prekmurci se udeležujejo turistične prireditve Radenska srca; podelitev naslovov mis Radenci in mis Slovenije. (8. 7. 1969)