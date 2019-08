Babičev mlin na Muri pri Veržeju v Prekmurju. Foto: MMC RTV SLO

Slavnostni govornik bo predsednik vlade Marjan Šarec. Ob 17. uri bo v čast obletnice slovesna maša pred beltinsko cerkvijo, na njej pa bo ob koncu spregovoril tudi predsednik Borut Pahor.

Pahor se bo ob 15.20 udeležil osrednje prireditve občine Črenšovci v počastitev 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in tradicionalno položil venec pred spomenikom Jožefa Klekla. Ob koncu slovesne maše v Beltincih, ki se bo začela ob 17. uri, bo nagovoril zbrane.

V Pahorjevem uradu bo ob državnem prazniku danes dan odprtih vrat. Predsednik bo obiskovalce, ki si bodo lahko ogledali predsedniško palačo, sprejel ob 10. uri. Pred palačo bo kot običajno ob prazniku postrojena častna straža garde Slovenske vojske.

Režiser Primož Ekart in scenarist državne slovesnosti Dušan Šarotar bosta na proslavi, ki se bo začela ob 20.30, predstavila zgodbo o Prekmurju 21. stoletja in hkrati zgodbo o povezanosti, ker je bilo Prekmurje od nekdaj izrazito večetnična, večverska, večjezična in večkulturna pokrajina. V umetniškem programu bo nastopilo več izvajalcev, med drugimi Vlado Kreslin in Policijski orkester.

Slovesno somaševanje pred cerkvijo, kjer se je pred natanko 100 leti v podporo priključitvi Prekmurja zbralo več kot 20.000 ljudi, bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, pridigal bo soboški škof Peter Štumpf.

Danes na 1. programu Televizije Slovenija - ob 19.15 Sobotni dnevnikov izbor z gostom Vladom Kreslinom

- ob 20.05 Prekmurje, 100 let z gosti Etelko Korpič Horvat, Milanom Kučanom in Vladom Kreslinom

- ob 20.30 Državna proslava ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencem z matičnim narodom