Predsednik Borut Pahor med razpravo o bodočih članicah EU-ja na 14. Strateškem forumu Bled. Foto: Urad predsednika republike/Daniel Novakovič/STA

Intelektualke in intelektualci, ki predsednika pozivajo k odstopu Slavko Splichal

Boris Vezjak

Svetlana Slapšak

Niko Toš

Maca Jogan

Vlado Miheljak

Rudi Rizman

Primož Šterbenc

Vesna Mikolič

Rajko Muršič

Jože Vogrinc

Milica Antić Gaber

Mitja Sardoč

Metka Mencin

Zdenko Kodelja

Božidar Flajšman

Renata Šribar

Pavel Zgaga

Darko Štrajn

Danijel Rebolj

Bogomir Kovač

Igor Koršič,

Tanja Rener

Gorazd Kovačič

Nenad Čuš Babič

Gorazd Andrejč

Anja Zalta

Miha Fošnarič

Predsednik republike Borut Pahor se je v začetku septembra udeležil odprtja Strateškega foruma Bled, kjer je z estonsko predsednico Kersti Kaljulaid sodeloval v pogovoru o prihodnosti Evropske unije. Na vprašanje moderatorja, kako kaže glede širitve EU-ja, na katero upajo številne države, je Pahor odgovoril: "Turški zunanji minister najverjetneje ne bo zadovoljen z mojim odgovorom, a nenazadnje turški predsednik pozna moje stališče. Potegnil bi ločnico med Zahodnim Balkanom na eni strani in Turčijo in Ukrajino na drugi strani. Sam zagovarjam poseben status Ukrajine in Turčije in polnopravno članstvo v EU-ju za države Zahodnega Balkana."

Zaradi Pahorjeve izjave, da Turčija in Ukrajina ne moreta računati na polnopravno članstvo v EU-ju, je 28 slovenskih intelektualcev podpisalo javno pismo, v katerem predsednika republike pozivajo k odstopu. "Minuli teden si je predsednik republike Borut Pahor na blejskem forumu privoščil neprimerno, nerazumno, ksenofobno ter za Slovenijo objektivno politično in diplomatsko izjemno škodljivo izjavo, da Turčija in Ukrajina ne moreta računati na polnopravno članstvo v EU," navajajo v pismu pod katerim sta prvopodpisana Slavko Splichal in Boris Vezjak.

Srečanje Boruta Pahorja in Recepa Tayyipa Erdoğana julija v Sarajevu. Foto: Baskan/Urad predsednika Republike Turčije

V pismu opozarjajo, da predsednik s to izjavo ni le zanikal svoje poprej izražene podpore evropski perspektivi Turčije, ampak tudi presegel svoje pristojnosti predsednika in Slovenije kot članice EU-ja. "Obenem se je ponovno izkazal za povsem neverodostojnega politika, ki ne more biti deležen zaupanja slovenskih državljank in državljanov, evropskih in mednarodnih partnerjev. Ne nazadnje zaloputnjena vrata EU spodbujajo tudi vzpon avtoritarizma v državah, ki izgubljajo evropsko perspektivo."

V pismu so tudi zapisali, da je s to izjavo Pahor, "kot že večkrat doslej", pokazal, da namesto odgovornega in spoštljivega opravljanja svoje funkcije, raje izbira populistične nastope po zgledu Trumpa, Johnsona ali Salvinija. "Toda če si zadnji trije lahko privoščijo izrekanje laži, neumnosti in nesramnosti – premišljeno ali nepremišljeno – največkrat brez hujših posledic za njihove "velike" države, se majhne države v takih primerih težko izognejo negativnim učinkom."