Ali bi morali v času volilne kampanje ukiniti javnomnenjske ankete?

Predlogi sprememb medijske in RTV zakonodaje

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Neparlamentarne stranke želijo uravnoteženo medijsko zastopanje v kampanjah. Foto: Televizija Slovenija

Stranke Dobra država, Pirati in Zeleni Slovenije so pripravili spremembe medijske in volilne zakonodaje, ki bi po njihovem prepričanju zagotovile večjo demokratičnost volitev.