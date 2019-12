Podpisniki zahteve za veto opozarjajo, da novela zakona o davku na tonažo nima vgrajenih ustreznih varovalk in da bo davčnim neplačnikom omogočila sporen prenos dejavnosti na nove družbe. Foto: DZ/Matija Sušnik

Novela zakona o davku na tonažo, ki jo je DZ sprejel v četrtek, za naslednjih deset let podaljšuje posebno ureditev, po kateri za ladjarje velja alternativna oblika plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb. Izjemo lahko uveljavljata le dva zavezanca, to sta Splošna plovba in njena hčerinska družba.

S posebno ureditvijo na področju obdavčitve ladjarjev želi Slovenija zagotoviti boljše razmere za razvoj pomorskega prometa. V 11-letnem obdobju med letoma 2008 in 2018 so bili zavezanci trije, po izračunih vlade pa je bila njihova davčna obveznost za 23,8 milijona evrov nižja, kot bi bila sicer po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Od poslancev je bilo ob obravnavi predloga novele slišati opozorila, da pri davku na tonažo ne gre za pomoč domačim ladjarjem, temveč za subvencioniranje tujega zasebnega kapitala. Tudi nekateri državni svetniki opozarjajo, da bo Slovenija s sprejetjem zakona "dokončno izgubila svojega ladjarja, kar bo imelo nepopravljive posledice".

Kot so med drugim še opozorili, novela davčnim neplačnikom omogoča prenos dejavnosti na nove družbe, ne da bi prej poravnali zapadle davčne obveznosti.