Angelika Mlinar se je dan po prevzemu slovenskega državljanstva že predstavila parlamentarnima odboroma za gospodarstvo in za zadeve EU. Kot je dejala, so evropska sredstva pomemben vir financiranja razvoja Slovenije, "lahko rečemo, da za Slovenijo celo najpomembnejši".

Foto: BoBo

Slovenija ima na voljo 3,07 milijarde evrov kohezijskih sredstev, ta pa so usmerjena v ključna področja za doseganje gospodarske rasti, ustvarjanje delovnih mest in socialno vključenost. Konkretneje je izpostavila vlaganja v raziskave in razvoj, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, povečanje konkurenčnosti manjših in srednjih velikih podjetij ter regionalni in urbani razvoj.

Ko se pogovarjamo o uspešnosti črpanja evropskih sredstev, je treba po mnenju Mlinarjeve poleg številk pogledati tudi dinamiko črpanja. Primerjava med razpoložljivimi in počrpanimi sredstvi po njenih besedah kaže na počasnejši začetek črpanja, a podatki kažejo, da se trend izboljšuje. "Ni razlogov, da se ta trend ne bi nadaljeval ali celo izboljšal," je ocenila.

Slovenija je po oceni Mlinarjeve na tem področju solidna, se pa stvari lahko izboljšajo. "Za to bo treba osvežiti akcijski načrt, ga redno spremljati in striktno izvajati," je dejala. V tem vidi tudi enega izmed največjih izzivov, in sicer je treba po njenem mnenju vse aktivnosti usmeriti v pospešitev izvajanja aktivnosti na terenu. "To je predvsem naloga posredniških organov, ki sredstva dodeljujejo konkretnim projektom in programom," je dodala.

Foto: BoBo Foto: BoBo Foto: BoBo

Mlinarjeva je sicer na seji izpostavila, da smo trenutno v obdobju, ko se zaključuje sedanja finančna perspektiva, hkrati pa se bo morala služba za kohezijo ukvarjati s pripravo novih programskih dokumentov, kar predstavlja dodatno obremenitev zaposlenih.

"To je resen izziv. Resen izziv bo tudi izplen pogajanj za finančni okvir 2021-2027. Ta proces sicer ni v pristojnosti vladne službe za evropsko kohezijsko politiko, a mora ta sodelovati pri oblikovanju prioritet, z izidom pa upravljati kar se da učinkovito."

V tem smislu se bo po besedah Mlinarjeve treba soočiti z odločitvijo o enem ali dveh operativnih programih. "Obe možnosti imata svoje pluse in minuse, za končno odločitev, ki ne bo zgolj strokovna, ampak tudi močno politična, pa bo treba najti moder in konstruktiven dialog z vsemi partnerji," je dodala.

Izpostavila je tudi, da je za službo za kohezijo značilna kadrovska nestabilnost, pri čemer je njen načrt, da jo organizira na način, ki bo uspešno zaključil to programsko obdobje in bo vzdržen za naslednjega.