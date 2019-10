Finančni minister Andrej Bertoncelj na seji odbora za finance. Foto: DZ/Matija Sušnik

Finančni minister Andrej Bertoncelj je skupaj s predsednikom vlade Marjanom Šarcem predloga obeh proračunov poslancem na izredni seji predstavil 4. oktobra. V preteklih dveh tednih so se nato z njima seznanila posamezna delovna telesa državnega zbora, kot zadnji ju obravnavajo člani odbora za finance, ki je matično delovno telo za obravnavo proračuna.

Bertoncelj je uvodoma dejal, da je vlada proračunske dokumente za prihodnji dve leti pripravila z mislijo na blaginjo in stabilnost. "Nismo torej mislili le na danes, pač pa tudi na jutri," je dejal. Upoštevali so tudi omejitve, ki jih nalaga fiskalno pravilo.

Vlada je prav tako upoštevala zadnje makroekonomske napovedi, ki kažejo, da se gospodarska rast upočasnjuje, tveganja za nižjo rast v prihodnjih dveh letih pa se povečujejo. "Ohlajanje je torej na obzorju," je dejal Bertoncelj in ugotovil, da upočasnjena dinamika rasti pomeni neposredni signal tudi za doseganje ciljev javnih financ.

Proračuna za leti 2020 in 2021 prinašata rekordno porabo, povečujejo se tudi načrtovani prihodki. Foto: DZ/Matija Sušnik

Vlada se je na to odzvala s sklepom, da bo za leto 2020 načrtovala za 100 milijonov evrov nižje izdatke državnega proračuna kot ji dovoljuje odlok, ki ga je aprila potrdil DZ. Leta 2020 so tako izdatki državnega proračuna določeni pri 10,35 milijarde evrov, leta 2021 pa pri 10,45 milijarde evrov.

V obeh letih je pričakovati, da bodo prihodki presegali odhodke. Proračunski presežek je tako leta 2020 načrtovan pri 0,9 odstotka BDP, leto pozneje pa pri 1,2 odstotka BDP. Presežki neposredno vplivajo tudi na gibanje stanja dolga, ki se pomembno znižuje, je poudaril minister in napovedal, da se bodo zato lahko zmanjševali tudi izdatki za plačila obresti.

Iz proračunskih dokumentov so razvidne prioritete vlade, to so razvoj, sociala in plače. Poudarek bo na zdravstvu, znanosti, gospodarstvu in varnosti, je povedal Bertoncelj. Denarja je po njegovih besedah dovolj, vendar je proračunskim uporabnikom priporočil, da se obnašajo gospodarno.

Odbor se bo opredelil tudi do vloženih dopolnil in lahko pripravil tudi svoja. DZ bo zatem gradivo vrnil v obravnavo vladi, da bo na podlagi pripomb in zadnjih analiz gospodarskih gibanj pripravila dopolnjena predloga proračunov. Končna proračuna naj bi DZ potrjeval na redni novembrski seji.