Priporočilo SDS, po katerem bi DZ pozval vlado, naj v treh mesecih pripravi analizo plačnega sistema in predloge ukrepov, tudi z možnostjo izločitve zaposlenih v zdravstvu in vojski iz sistema, je v sredo že zavrnil parlamentarni odbor, zato poslanci o njem ne bodo glasovali.

Minister za javno upravo Rudi Medved pravi, da je analiza plačnega sistema praktično že nared in jo bo vlada obravnavala v začetku junija. Foto: BoBo

Poslanci SDS so sicer prepričani, da enotni plačni sistem javnega sektorja povzroča nezadovoljstvo, zlasti pri nagrajevanju zaposlenih, ki so produktivnejši in bolj obremenjeni. Enotni plačni sistem je bil sicer uveden leta 2008 v času prve vlade Janeza Janše in pod vodstvom resornega ministra Gregorja Viranta.

Na vladni strani priznavajo, da so v sistemu pomanjkljivosti in so potrebne spremembe, a menijo, da je treba sistem popraviti za vse. Usklajevanja že potekajo, prav tako naj bi bila do 30. maja pripravljena tudi analiza kariernih napredovanj. Prepričani so, da bi dvig plač v posamezni skupini, tudi če bi izstopila iz enotnega plačnega sistema, povzročil spiralo zahtev ostalih, kot se je to dogajalo pred uvedbo enotnega sistema.

Po letih varčevanja in krčenja sredstev so se sicer plače v javnem sektorju v zadnjih letih zvišale, med tistimi, ki so dobili višje dvige so tudi skupine, za katere SDS predlaga razmislek o izstopu iz sistema.

