Parlament bo oktobrsko sejo sklenil z glasovanjem o več odmevnih predlogih zakonov. Foto: BoBo

Državni zbor (DZ) bo opravil tudi prvo branje poroštvenega zakona za infrastrukturna projekta. Predlagani zakon o poroštvu za drugi tir in tretjo razvojno os predvideva za skupno do 777 milijonov evrov državnega poroštva. Za projekt drugega železniškega tira med Divačo in Koprom je predvidenih do 417 milijonov evrov poroštva, za dva odseka tretje razvojne osi ‒ hitro cesto med Slovenj Gradcem in Velenjem ter med Novim mestom in Osredkom ‒ pa do 360 milijonov evrov. Poslanci so si za prvo obravnavo vzeli več kot pet ur časa.

Na dnevnem redu bo tudi tretje branje predloga novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim s 1. julijem 2020 uvaja brezplačen javni prevoz za upokojence. Predlogu je v drugi obravnavi prikimala večina poslancev, so pa nekateri pred današnjo obravnavo napovedali vložitev dopolnil.

Na zadnji dan oktobrske seje bodo poslanci med drugim dokončno odločili o odmevnem predlogu novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki ob glasnem nasprotovanju predvsem Levice ukinja dodatek za delovno aktivnost.

Bodo poslanci omejili pirotehniko?

Po današnjem glasovanju v DZ-ju bo jasno tudi, ali bo predlog za omejitev in strožji nadzor glede prodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov, ki so ga pripravili v SDS-u, nadaljeval svojo zakonodajno pot. Glede na stališča iz splošne razprave, ki so jo poslanci opravili v četrtek, v večini poslanskih skupin dvomijo, da bi spremembe pripomogle k povečanju varnosti pri uporabi pirotehnike. V SD-ju in Levici pa bi nasprotno podprli celo popolno prepoved pirotehnike, a v vladi opozarjajo, da to ni mogoče, ne da bi kršili evropski pravni red, je za Radio Slovenija poročal Robert Škrjanc.

Na začetku oktobra je poslanska skupina SDS-a v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, s katero, kot pravi Anja Bah Žibert, predlagajo, "da bi bila prodaja fizičnim osebam dovoljena le med 27. in 31. decembrom. Uporabo izdelkov pa bi dovolili od 16. ure 31. decembra do 3. ure zjutraj 1. januarja".

Razpravo o pirotehniki pa znova odpira tudi peticija za njeno popolno prepoved. To je obravnavala tudi parlamentarna komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki je vlado pozvala, naj razmisli o popolni prepovedi uporabe teh sredstev.

Podporo določenim omejitvam so napovedali tudi v NSI-ju, kjer predlog ocenjujejo kot dobronamernega. Ostale stranke pa se nagibajo k temu, da same spremembe ne bodo pripomogle k večji varnosti, sama prepoved pa da bi povzročila le razrast črnega trga. Vlada med tem veljavno zakonodajo, ki ureja pirotehnične izdelke, ocenjuje kot ustrezno, k zmanjšanju zlorabe pirotehničnih izdelkov pa lahko dodatno prispeva predvsem večje ozaveščanje ljudi ob sočasnem nadzoru nad prometom in uporabo pirotehnike.

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prav tako bodo glasovali o nadaljnji obravnavi predlagane novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki prinaša poenotenje odmerne stopnje za moške in ženske, spreminja pa tudi t. i. dvojni status, ter predlagane novele zakona o urejanju trga dela, ki zvišuje minimalni znesek denarnega nadomestila za brezposelnost.