Parlament bo oktobrsko sejo sklenil z glasovanjem o več odmevnih predlogih zakonov. Foto: BoBo

Predlagani zakon o poroštvu za drugi tir in tretjo razvojno os predvideva za skupno do 777 milijonov evrov državnega poroštva. Za projekt drugega železniškega tira med Divačo in Koprom je predvidenih do 417 milijonov evrov poroštva, za dva odseka tretje razvojne osi - hitro cesto med Slovenj Gradcem in Velenjem ter med Novim mestom in Osredkom - pa do 360 milijonov evrov. Poslanci so si za prvo obravnavo vzeli več kot pet ur časa.

Na dnevnem redu bo tudi tretje branje predloga novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim s 1. julijem 2020 uvaja brezplačen javni prevoz za upokojence. Predlogu je v drugi obravnavi prikimala večina poslancev, so pa nekateri pred današnjo obravnavo napovedali vložitev dopolnil.

Na zadnji dan oktobrske seje bodo poslanci sicer med drugim dokončno odločili o odmevnem predlogu novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki ob glasnem nasprotovanju predvsem Levice ukinja dodatek za delovno aktivnost.

Prav tako bodo glasovali o nadaljnji obravnavi predlagane novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki prinaša poenotenje odmerne stopnje za moške in ženske, spreminja pa tudi t. i. dvojni status, ter predlagane novele zakona o urejanju trga dela, ki zvišuje minimalni znesek denarnega nadomestila za brezposelnost.