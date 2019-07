Državni zbor Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci

Po prepričanju ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predlagana sprememba financiranja zasebnih osnovnih šol, ki jo prinaša predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, primerno uresničuje odločbo ustavnega sodišča, saj da je to leta 2014 odločilo, da mora država financirati le obvezni del javnega programa.

Na drugi strani zasebne šole menijo, da ustavna odločba državi nalaga, da mora 100-odstotno financirati celoten javni program. Opozarjajo tudi, da jim bo predlog, če bo sprejet, poslabšal položaj, saj jim bo financiranje z zdajšnjih 85 odstotkov zmanjšal na okoli 65 odstotkov.

Da bi bila lahko novela ustavno sporna, sta opozorili tako služba vlade za zakonodajo kot zakonodajno-pravna služba DZ-ja, pa tudi predsednik republike Borut Pahor. On je namreč po srečanju s predstavniki zasebnih šol sporočil, da obstaja tveganje, da bi ustavno sodišče predlagane spremembe ocenilo kot neustavne.

SMC predloga ne podpira

Ravno zaradi teh opozoril so v SMC-ju napovedali, da predloga novele ne bodo podprli, medtem ko ji podporo napovedujejo LMŠ, SD, DeSUS in SAB. A v omenjenih poslanskih skupinah imajo skupno le 33 glasov, tako da bo podpora predlogu odvisna tudi od Levice. Levica zakona v prvem branju ni podprla, a mu, kot je dejala takrat, vrat ni popolnoma zaprla. V SDS-u in NSi-ju bodo glasovali proti, v SNS-ju bodo odločitev razkrili danes.

Premier Marjan Šarec je v torek izrazil obžalovanje, da poslanskim skupinam ni uspelo doseči kompromisa o financiranju zasebnih šol, in izrazil pričakovanje, da bo rešitev, če bo sprejeta, deležna nove ustavne presoje.