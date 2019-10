V živo

Poslanci na redni oktobrski seji obravnavajo novelo zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ukinja dodatek za delovno aktivnost, o noveli pa bodo glasovali v torek. Že na odboru za delo, družino, socialne zadeve so člani odbora o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost razpravljali 13 ur. Sejo pa so zaznamovale številne prekinitve in proceduralni predlogi Levice.

Ministrstvo za delo je namreč ocenilo, da dodatek za delovno aktivnost nima enakega učinka kot ob uvedbi leta 2012 in ljudi ne spodbuja k zaposlovanju, ampak povzroča neaktivnosti v času, ko na trgu primanjkuje delovne sile. Predstavilo je tudi višino transferjev in olajšav, ki bi jih po ukinitvi dodatka prejemali nekateri tipi družin.

Novelo zakona o socialno varstvenih prejemkih bo DZ obravnaval po skrajšanem postopku. Kot je pojasnila ministrica Ksenija Klampfer, ukinitev dodatka predlagajo, ker je bil uveden kot socialni korektiv oziroma kot dodatek k nizki denarni socialni pomoči, ki je tedaj znašala 230 evrov. V zadnjih letih je ta narasla na 402 evra in se je skupaj z dodatkom zelo približala minimalni plači. Nasprotniki ukinitve pa menijo, da bo ukrep prizadel najranljivejše skupine ljudi.

Novela zakona o matičnem registru

Poleg tega DZ po skrajšanem postopku obravnava novelo zakona o matičnem registru. Z njo vlada odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju zdajšnjega zakona ter ga usklajuje z družinskim zakonikom in zakonom o partnerski zvezi. DZ se bo lotil tudi prve obravnave novele zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki na predlog SDS-a prinaša omejitev in strožji nadzor glede prodaje in uporabe teh izdelkov.

DZ obravnava tudi predloga, ki so parlamentarno pot končali že na odborih. Vladna novela zakona o letalstvu bi po stečaju Adrie Airways državi dala možnost ustanovitve javne gospodarske službe v letalstvu. Z novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je SDS že petič v zadnjih nekaj letih želela uresničiti odločbo ustavnega sodišča o financiranju zasebnega šolstva. Brez zadostne podpore pa je ostal tudi zakon o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede posojil v švicarskih frankih, ki ga je vložil državni svet.