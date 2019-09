Odbor DZ-ja za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo obravnaval novele zakonov o socialnovarstvenih prejemkih, o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom ter o enakih možnostih žensk in moških. Foto: BoBo

Enostarševske družine predstavljajo četrtino vseh družin v Sloveniji, 80 odstotkov enostarševskih družin so matere samohranilke z otroki. Kar vsaka četrta enostarševska družina živi pod pragom tveganja revščine, zato enostarševske družine že leta predstavljajo eno najbolj ogroženih družbenih skupin, opozarja Inštitut za 8. marec.

Novela zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki jo predlaga ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, namreč predvideva ukinitev dodatka za delovno aktivnost. In kaj to pomeni za matere samohranilke? Dohodek enostarševske družine z enim šolajočim se otrokom, v kateri starš prejema minimalno plačo, znaša 667,11 evra neto plus preživnino ali dodatek za delovno aktivnost.

Z ukinitvijo dodatka pa se bo dohodek enostarševske družine z enim otrokom, za katerega ne prejema preživnine, zmanjšal za 197 evrov. Mati samohranilka z minimalno plačo in z dvema šolajočima se otrokoma pa bo ostala brez 205,11 evra. Prav tako bo brez 205,11 evra ostala štiričlanska družina z le enim zaposlenim z minimalno plačo in dvema šolajočima se otrokoma, dodaja Inštitut 8. marec.

DOHODKI Zdaj/ potem Plača Dodatek za aktivnost Otroški dodatek Skupaj Enostarševska družina (en otrok v OŠ in minimalna plača) ZDAJ 667,11

EUR 197

EUR 99,15

EUR 963,26

EUR Enostarševska družina (en otrok v OŠ in minimalna plača) POTEM 667,11

EUR 0

EUR 99,15

EUR 758,15

EUR

Zdaj dodatek prejema nekaj več kot 10.000 ljudi, denarno socialno pomoč pa 92.000 upravičencev. Kljub visoki gospodarski rasti pa število prejemnikov že dlje časa občutno narašča, je poročala Urška Valjavec za Radio Slovenija. Zato na ministrstvu vztrajajo, da želijo z ukinitvijo dodatka doseči čimprejšnje aktiviranje in vključitev prejemnikov denarne socialne pomoči na trg dela.

Socialni korektiv, sprejet v času krize

Dodatek za delovno aktivnost je bil namreč sprejet leta 2011 v času največje gospodarske krize. Takrat je denarna socialna pomoč znašala le 230 evrov, danes je 402 evra. Predstavljal je socialni korektiv, zdaj pa postaja redni dodatek delovno aktivne populacije, in to v času, ko na trgu dela primanjkuje delovne sile, je za Radio Slovenija pojasnila ministrica Ksenija Klampfer.

Na ministrstvu dodajajo, da denarna socialna pomoč dosega 91 odstotkov minimalne plače, število upravičencev pa je v zadnjem letu naraslo za približno 14.000."Cilj je, da presekamo past neaktivnosti, ki jo zdaj povzročata denarna socialna pomoč in pa dodatek za delovno aktivnost. Hkrati se bodo ljudje vključili v aktivno politiko zaposlovanja ali v socialno aktivacijo, da jih opolnomočimo in vrnemo na trg dela," je dejala ministrica.



Zdaj/ potem Plača Socialna pomoč Otroški dodatek Skupaj Enostarševska družina (en otrok v OŠ in brezposeln starš) ZDAJ 0

EUR 618,22

EUR 152,17

EUR 770,38

EUR Enostarševska družina (en otrok v OŠ in brezposeln starš) POTEM 0

EUR 618,22

EUR 152,17

EUR 770,38

EUR

A Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, je opozorila, da podatki iz tabele ne kažejo samo, da bi mama samohranilka po ukinitvi dodatka za delovno aktivnost izgubila 197 evrov socialne pomoči, ampak tudi, da bo imela več ekonomske koristi, če pusti službo in prejema socialno pomoč ter zaradi nižjega dohodka višji otroški dodatek. Kot zaposlena bi po novi ureditvi namreč prejemala 12,23 evrov manj (758,15 evra), kot če bi bila brezposelna (770,38), je poročala Martina Černe z Radia Slovenija.