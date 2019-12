Bratuškova napoveduje, da se bodo v SAB-u, če Mlinarjeva ne bo izvoljena, temeljito pogovorili, ali bodo še ostali v koaliciji. Foto: BoBo

Kandidatka za ministrico brez resorja, pristojna za razvoj in kohezijsko politiko, Angelika Mlinar po torkovem večurnem zaslišanju ni prepričala članov parlamentarnih odborov za EU in gospodarstvo. Razpravo je sicer zaznamovala burna razprava o državljanstvu Mlinarjeve.

DZ bo o njej glasoval v četrtek, potrebna je navadna večina poslancev. Vendar za zdaj nima zagotovljenih dovolj glasov. Da bodo proti njeni izvolitvi, napovedujejo v opozicijskih SDS-u, Levici, NSi-ju in SNS-u, ki pa imajo v DZ-ju večino. Tudi od koalicijskega DeSUS-a ni pričakovati enotne podpore.

Premier Marjan Šarec je po zaslišanju kandidatke za kohezijsko ministrico Angelike Mlinar predsednika DZ-ja Dejana Židana obvestil, da se odpoveduje pravici predlagati drugega kandidata za ministra. Odbor za zadeve EU-ja je sklep o tem, da je bila predstavitev Mlinarjeve ustrezna, zavrnil z devetimi glasovi proti sedmim, odbor za gospodarstvo pa z osmimi proti osmim. Šarec je imel po obvestilih odborov skladno s poslovnikom DZ-ja tri dni časa za možnost umika kandidature Mlinarjeve, a kot je razvidno iz njegovega obvestila Židanu, vztraja pri kandidaturi kandidatke SAB-a za ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo.

Bratuškova: To bi bila nezaupnica Šarcu

Alenka Bratušek, predsednica Stranke Alenke Bratušek. Foto: BoBo

Mlinarjevo je predlagala Stranka Alenke Bratušek (SAB), uradno pa je njeno kandidaturo parlamentu predlagal predsednik vlade Marjan Šarec. Če bo izvoljena, ne bo ministrica stranke SAB, ampak vlade Marjana Šarca, je opozorila predsednica SAB-a Alenka Bratušek. Tako bi pričakovala od Šarca več dejavnosti, da v DZ-ju zagotovi podporo za njeno izvolitev.

Na vprašanje, ali torej Šarec ni opravil domače naloge, je odgovorila, da je dejstvo, da manjšinska vlada na parlamentarnih odborih nima večine. Kot je povedala, je Šarca že pred mesecem dni vprašala, kje in kako bo kandidatki ali kandidatu zagotovil podporo. "Zelo dolgo ve, da je v naših očeh to absolutno njegova naloga in naloga koalicije, če sploh še je," je ostra Bratuškova.

Kandidatke za zdaj ni podprl koalicijski DeSUS. Po besedah Bratuškove je to vprašanje za to stranko in za predsednika vlade. "Menim, da je ta odnos tudi eden glavnih razlogov za to, da je kandidatka ostala brez glasov DeSUS-a," je dejala Bratuškova. Po njenih navedbah je naloga koalicije, da deluje: "Če ne deluje, pa pospravimo kovčke in gremo na volitve."

Bratuškova je pojasnila, da bi bila neizvolitev Mlinarjeve v DZ-ju velika nezaupnica vladi, še najbolj pa prvemu med ministri. Po njenih besedah so se v SAB-u vedno pripravljeni pogovarjati glede podpore v poslanskih skupinah, a ekipo sestavlja predsednik vlade. "On je odgovoren za to, da to zgodbo sestavi tako, da bo lahko vlada delovala še naprej," je dodala.

Po odločitvi parlamentarnih odborov glede Mlinarjeve po besedah Bratuškove za SAB ni razočaranja, saj da je Mlinarjeva zaslišanje strokovno opravila več kot vrhunsko in odgovorila na vsa vprašanja. Prepričani so, da je strokovno in politično kvalificirana, da bi več kot odlično vodila službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko. So pa v SAB-u razočarani nad razpravo na zaslišanjih.

Židan si želi čim širše podpore Mlinarjevi

Dejan Židan, predsednik SD-ja in DZ-ja. Foto: BoBo

Predsednika SD-ja Dejan Židana je zmotila burna razprava o državljanstvu Mlinarjeve, ki je potekala na odboru. Židana je ob tem zaskrbelo, kakšen signal je to dalo slovenskim zamejcem, ki se po njegovih besedah borijo za slovenski jezik in kulturo ter svojo narodno bit. Kot je poudaril v izjavi v DZ-ju, bi morali pokazati odprtost in tudi zamejcem dati možnost, da opravljajo najtežja dela v Sloveniji.

"Že zaradi tega bi si sam želel, da bo kandidatka v četrtek dobila čim širšo podporo, ker je to pomemben signal Slovenkam in Slovencem, ki živijo zunaj naših meja," je dejal.

Prvi mož SD-ja ni želel ugibati o tem, kaj se bo zgodilo, če Mlinarjeva ne bo dobila zadostne podpore DZ-ja. Tako Židan kot tudi člana odborov iz vrst SD-ja so kandidatko ocenili za kompetentno.

Poleg tega je Mlinarjevo DZ-ju predlagal Šarec, kar po Židanovem mnenju pomeni, da jo je premier prepoznal kot primerno kandidatko za ministrico. "Moramo imeti tudi zaupanje do predsednika vlade," je še dodal.

Na vprašanje, ali naj Šarec odstopi, če Mlinarjeva ne bo dobila zadostne podpore, je Židan odvrnil, da ne, in dodal: "Počakajmo, kaj bo jutri."

Da bo glasovanje v četrtek pomembno, je Židan odvrnil tudi na vprašanje, kako razume ravnanje koalicijskega DeSUS-a, ki Mlinarjeve na odboru ni podprl.

Želi pa si, da vse koalicijske stranke gledajo na koalicijsko pogodbo ne samo kot na papir, ampak kot na zaveze do drugih partnerjev in državljanov. Kot je dejal, se ne morejo vsak mesec ukvarjati z vprašanjem, ali koalicijska pogodba še velja. "Vsak, ki jo je podpisal, je odgovoren, zastavil je tudi ugled svoje stranke. Od vseh pričakujem, da se koalicijska pogodba realizira," je pozval.

Ob tem je Židan še opozoril, da se na področju kohezije ne sme nabirati političnih točk, ampak je čas, da se začne trdo delati.

Golubović od DeSUS-a pričakuje podporo

Brane Golubović. Foto: Televizija Slovenija

Vodja poslancev LMŠ-ja napoveduje, da se bodo tako kot pri drugih zadevah potrudili in poskušali zagotoviti glasove. Je pa, pravi, odgovornost vseh partnerjev v manjšinski vladi, da iščejo glasove in jih tudi sami zagotavljajo.

Golubović je v izjavi v DZ-ju spomnil, da manjšinska vlada glasov na zaupanje nima vnaprej zagotovljenih. Ker koalicija na vseh delovnih telesih DZ-ja nima večine, ga ne preseneča, da kandidatka v torek s svojo predstavitvijo ni prepričala dovolj članov matičnih odborov.

Tako kot so v LMŠ-ju zagotovili glasove za proračun in vse druge akte, ki jih DZ sprejema, pa se bodo po Golubovićevih navedbah potrudili in poskušali zagotoviti glasove tudi za izvolitev Mlinarjeve. Na vprašanje, ali so torej v LMŠ-ju tisti, ki iščejo glasove, je odgovoril: "Nekateri politiko jemljemo kot aktivno delo, nekateri pa kot prelaganje odgovornosti na druge." Ob tem je poudaril, da je odgovornost manjšinske vlade, da vseh pet partnerjev išče glasove in jih tudi sami zagotavljajo.

"Se usesti v svoj fotelj in čakati, da bo to samo ena stranka naredila, in takrat, ko se zazna, da nekaj lahko ne bi uspelo, kazati s prstom na LMŠ, tam, kjer pa uspe in to LMŠ zagotovi, pa se hvaliti, ni primerno," je partnerjem sporočil Golubović.

Spomnil je na določbo v koalicijskem sporazumu, da koalicija podpira imenovanje ministrov in ne podpira interpelacij. Zato je ravnanje DeSUS-a, ki najverjetneje o kandidatki ne bo enoten, na parlamentarnih odborih pa je bil njen član vzdržan, zanj osebno nerazumljivo. Presenetilo pa ga je, da DeSUS kandidatke na zaslišanju ni ničesar vprašal niti ni pojasnil svoje odločitve.

Golubović pričakuje, da bodo poslanci DeSUS-a na četrtkovem glasovanju Mlinarjevo enotno podprli. Če je ne bodo, pa se bodo o tem po njegovih navedbah pogovarjali v petek, je napovedal.

Vprašanje, ali bi premier Marjan Šarec lahko vezal zaupnico na popolnitev vladne ekipe, pa je po njegovih navedbah treba nasloviti na Gregorčičevo oz. na vlado. Ali torej neizvolitev Mlinarjeve ne bi bila nezaupnica premierju, pa je odgovoril: "Ne moremo govoriti o nezaupnici pri manjšinski vladi. Pri tej in petih partnerjih se moramo vsi zavedati, da je odgovornost vseh nas, da pri zakonih in imenovanjih napnemo vsi sile, da najdemo zadostno število glasov z argumenti." Po njegovem mnenju je imela Mlinarjeva argumentiran nastop in je izkazala, da izpolnjuje vse pogoje, da lahko postane dobra ministrica.

Negotova usoda ministrske kandidatke

Jelinčič proti Mlinarjevi

Zmago Jelinčič je podporo Mlinarjevi najprej napovedal, nato pa umaknil. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Predsednik SNS-a Zmago Jelinčič je napovedal, da bodo poslanci SNS-a v četrtek glasovali proti imenovanju Mlinarjeve. "Zakaj bi morali podpirati novo ministrico, ki se ji ni zdelo vredno predstaviti naši poslanski skupini, in tudi šefici njene stranke se ni zdelo vredno poklicati in pojasniti, za kaj sploh gre," se je vprašal Jelinčič, ki je Mlinarjevi sicer v ponedeljek še napovedoval podporo, v torek na njenem zaslišanju pa je poslanci SNS-a niso podprli.

"Mi nismo v koaliciji. Ko se bodo naučili, kako se v parlamentarni demokraciji vede in deluje, potem bomo morda kaj podprli. A v tem primeru je že prepozno," je dejal prvak SNS-a in dodal, da je imela Mlinarjeva na voljo tri mesece ali še več in je svojo priložnost zamudila.

Na vprašanje, ali bi lahko njihovo odločitev o nepodpori kandidatki spremenilo posredovanje premierja Marjana Šarca, pa je prvak SNS-a dejal: "Šarec pa ne bo prišel, ker ima verjetno že kakšnega pametnega kandidata."

Jelinčič je tudi komentiral izjavo Bratuškove, da bi na Šarčevem mestu odstopila v primeru neizvolitve Mlinarjeve. Predsednik SNS-a meni, da Bratuškova, če bi bila na Šarčevem mestu, ne bi nikoli odstopila in bi se "z vsemi štirimi oklepala tega položaja".