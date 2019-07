Tanja Fajon. Foto: BoBo

Kot so povedali, je SD zvest zavezam, ki jih je predstavil pred evropskimi volitvami. Zato ne more sprejeti dogovora za zaprtimi vrati, ki je zanikal demokratično voljo ljudi, izraženo na evropskih volitvah, in ne kandidatov za najvišje predstavnike Evropske unije, ki na evropskih volitvah niso predstavili svoje vizije, svojih rešitev in svojih zavez.

Nemško obrambno ministrico von der Leynovo so za predsednico Evropske komisije na začetku meseca predlagali voditelji držav članic EU-ja. Pri tem niso upoštevali koncepta spitzenkandidatov, po katerem bi predsednik Evropske komisije postal vodilni kandidat politične skupine, ki je na evropskih volitvah dobila največjo podporo.

EPP-jeva kandidatka potrebuje 374 glasov

Von der Leynova prihaja iz desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), ki ima tudi v tem sklicu parlamenta največ sedežev, a vodilni kandidat te politične družine je bil Nemec Manfred Weber.

Kandidatka za predsednico Evropske komisije za izvolitev potrebuje absolutno večino evropskih poslancev oz. 374 glasov, ker štirje od skupno 751 poslancev niso prevzeli mandatov. Glasovanje je predvideno ob 18. uri in bo tajno, izid je pričakovati okoli 19. ure.

V današnji razpravi v Strasbourgu so von der Leynovo podprli v EPP in liberalci (RE), socialdemokrati (S&D) in konservativci (ECR) so sporočili, da bodo odločitev sprejeli popoldne, zeleni, levica in skrajna desnica pa z njenimi obljubami niso zadovoljni in napovedujejo, da bodo glasovali proti.