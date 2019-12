Odbor za zadeve EU-ja je sklep o tem, da je bila predstavitev Mlinarjeve ustrezna, zavrnil z devetimi glasovi proti sedmim, odbor za gospodarstvo pa z osmimi proti osmim. Foto: BoBo

Angelika Mlinar je že tretja kandidatka za ministrico za razvoj, strateške projekte in evropsko kohezijsko politiko v tem mandatu. Kljub pomenu ministrstva, ki bedi nad črpanjem evropskih sredstev, sta se odbora, ki sta zaslišala Mlinarjevo, ukvarjala predvsem z vprašanjem njenega državljanstva. Koroška Slovenka Mlinarjeva, sicer avstrijska državljanka, je ta teden namreč pridobila še slovensko državljanstvo. Kljub temu so nekateri poslanci pod vprašaj postavljali njeno slovenstvo in ji celo očitali, da bo delala v interesu Avstrije.

Čeprav na odborih za zadeve EU-ja in za gospodarstvo Mlinarjeva ni dobila zadostne podpore, se premier Marjan Šarec ni odločil, da bi v navezi s stranko SAB, v katere kvoto spada vodenje vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, predlagal koga drugega. Poslanci bodo o njeni kandidaturi odločali na seji DZ-ja. Čeprav so v SAB-u prepričani, da lahko Mlinarjeva dobi podporo, pa je glede na napovedi strank njeno imenovanje negotovo.

Za imenovanje potrebuje podporo navadne večine v DZ-ju, tako da bodo odločilni tudi prisotnost in vzdržani glasovi. Na odborih so jo podprli člani iz koalicije z izjemo poslanca DeSUS-a, ki se je vzdržal. Da bodo proti njeni izvolitvi, napovedujejo v opozicijskih SDS-u, Levici, NSi-ju in SNS-u, ki pa imajo v DZ-ju večino.

DeSUS neenoten v podpori kandidatki

Medtem enotne podpore Mlinarjevi ni pričakovati niti od DeSUS-a. V stranki se o podpori še usklajujejo, a vodja njihovih poslancev Franc Jurša je v sredo ocenil, da ne bodo glasovali enotno. V DeSUS-u se, tako Jurša, ne strinjajo z načinom imenovanja. Medtem v LMŠ-ju od DeSUS-a pričakujejo, da bodo Mlinarjevo enotno podprli. Po besedah vodje poslanske skupine Braneta Golubovića je odgovornost vseh partnerjev v manjšinski vladi, da iščejo glasove in jih tudi sami zagotavljajo. Neuspeh Mlinarjeve bi pomenil močan udarec za vlado in bi dodatno razgalil razpoke v koaliciji.

Mlinarjeva, ki se je spomladi kot vodilna kandidatka SAB-a potegovala za vstop v Evropski parlament, bi bil že tretja ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in evropsko kohezijsko politiko v tem mandatu. Pred tem sta svoje delo predčasno končala Marko Bandelli in Iztok Purič.

Začasno vodenje ministrstva je omejeno na tri mesece

Ob tokratnem zapletu se je postavilo vprašanje, koliko časa lahko vlada deluje brez potrjenega ministra na posameznem resorju. Po mnenju službe vlade za zakonodajo je treba novega ministra predlagati in ga tudi imenovati v treh mesecih. Če DZ v tem času ne podpre predlaganega ministrskega kandidata, mora predsednik vlade zagotoviti, da takšno ministrstvo še naprej nemoteno deluje. Tako mora določiti ministra oziroma sebe, da začasno še naprej opravlja funkcijo drugega ministra.

Začasno opravljanje funkcije ministra je mogoče za največ tri mesece. "Na podlagi tega je treba novega ministra predlagati (predsednik vlade) in imenovati (državni zbor) v omenjenem roku, saj gre pri opravljanju ministrske funkcije po drugem ministru oziroma predsedniku vlade v skladu s predstavljenimi ustavnimi izhodišči za izjemo, ki lahko traja samo razumno dolg omejen čas," so še zapisali v zakonodajni službi.