V javnosti se pojavljajo ugibanja, da bi zunanji minister Miro Cerar utegnil postati kandidat za evropskega komisarja iz Slovenije. Cerar je že napovedal, da ne bo več kandidiral kot predsednik SMC-ja. Foto: BoBo

Po Cerarjevih navedbah je treba glede kandidata za evropskega komisarja počakati na predlog premierja Marjana Šarca. Ugibanja niso na mestu in so lahko trenutno celo neprimerna, je opozoril Cerar, ki je sicer v torek napovedal umik z vrha SMC-ja na jesenskem kongresu.

Cerar je v današnji izjavi novinarjem pojasnil tudi odločitev, da na jesenskem volilnem kongresu ne bo več kandidiral za predsednika stranke. Poudaril je, da je odločitev sprejel po lastnem premisleku, popolnoma samostojno, predvsem zato, da omogoči, da bo potreben proces prenove stranke potekal čim bolj neobremenjeno. Dodal je, da je to tudi plod premisleka po evropskih volitvah. Na njih je sicer stranka dosegla zelo slab rezultat.

"Mislim, da mora stranka zadihati z novimi pljuči," je dejal Cerar in napovedal, da ji bo kot njen član še naprej stal ob strani in ji tudi v tem procesu, če bo treba, pomagal.

SMC je bil ustanovljen junija leta 2014 in takoj pometel s politično konkurenco. Zdaj se zgodba obrača v drugo skrajnost. Foto: BoBo

Cerar zadovoljen z izvršnim odborom SMC - ja

Zadovoljen je, da so imeli v torek na izvršnem odboru, ko so razpravljali o nadaljnji poti in kongresu, zelo konstruktivno razpravo. SMC je po njegovih trditvah enoten, deluje povezano, takšni pa nameravajo tudi ostati. Torej, kot napoveduje, ostaja stranka čvrst člen vladne koalicije in čvrst člen v parlamentarnem delu z njihovo poslansko skupino. Ministri SMC-ja bodo nadaljevali odgovorno delo v vladi, tudi sam bo nadaljeval delo zunanjega ministra, je zagotovil Cerar.

Odgovoril je tudi na ocene premierja Šarca glede nujnega povezovanja liberalnih strank pred prihodnjimi volitvami. Cerar je spomnil, da je bil sam tisti, ki je že pred volitvami govoril o tem, da bi morale liberalne stranke tesneje sodelovati, a na partnerski osnovi. Prepričan je, da mora diskusija o tem ostati živa, saj je v sedanji vladni koaliciji nekaj liberalnih strank.

Po njegovem mnenju je tesnejše sodelovanje strank, ki imajo podobne ideološke poglede in cilje, lahko koristno. Kako bo o tem razpravljala stranka SMC, pa je stvar pristojnih organov in procesa, je še poudaril Cerar.