Kongres stranke SMC se je začel ob 11. uri v kongresni dvorani Smelt v Ljubljani. Foto: Twitter/SMC

Na kongres SMC-ja je prišlo več kot 400 gostov, med njimi 210 delegatov, ki bodo volili novega predsednika stranke. Kongresa se udeležujejo vidni predstavniki gospodarstva in predstavniki večine parlamentarnih strank, zbrane pa je nagovoril tudi premier Marjan Šarec. Dejal je, da z ministri in ministrico iz vrst SMC-ja zelo dobro sodelujejo ter da je SMC tvoren partner koalicije. "Želim si, da bo tudi v prihodnje tako. Sečno Zdravko Počivalšek in hvala za tvoje delo, Miro Cerar."

Miro Cerar je v izjavi pred dogodkom podprl edinega kandidata za svojega naslednika Zdravka Počivalška in dejal, da mu predaja kapetanski trak. Cerar je dejal, da je po petih letih nastopil čas, da prepusti vodenje nekomu, kot je Počivalšek, "z veliko energije, z voljo do tega, da stranko pelje naprej. Z vizijo, s katero se popolnoma ujemajo tudi strankine vrednote in v katero tudi sam verjamem".



Kongresa SMC-ja, na katerem se od predsedniškega mesta poslavlja njen ustanovitelj Miro Cerar, po katerem je stranka v začetku tudi nosila ime, so se poleg predsednika LMŠ-ja, udeležili še Matjaž Han (SD), Maša Kociper (SAB), Jožef Žnidaršič (DeSUS), Franc Breznik (SDS) in Jožef Horvat (NSi). Kongresa se je udeležil tudi predsednik zunajparlamentarne SLS Marjan Podobnik.

Med drugim je kongres nagovoril tudi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup. "Veseli me, da danes v dvorani vidim veliko predstavnikov gospodarstva. Politika in gospodarstvo morata delovati z roko v roki in v SMC-ju to dobro razumete," je izjavo predsednika GZS-ja na Twiterrju zapisala stranka SMC.

Cerar odhaja zaradi nizke podpore volivcev

Cerar je pred kongresom spomnil, da stranko, ki je bila pet let v vladi, zapušča z 10 poslanci in štirimi ministri, imajo delujoče lokalne odbore in simpatizerje. A je priznal, da je strankina javnomnenjska podpora zelo nizka in bo treba veliko delati, da z novim vodstvom vsi skupaj ponovno pridobijo zaupanje volivcev, kot si ga želijo.

Gospodarski minister Počivalšek je edini kandidat za predsednika, zato presenečenj ni pričakovati. Foto: BoBo

Zagotovil je, da ostaja zvest član stranke pziroma del ekipe, s katero bo naprej igral. Želi pa si več energije usmeriti v delo zunanjega ministra, saj je tudi pri tem veliko izzivov. "Veseli me, da smo kot samorastniška stranka, ki je izšla iz civilne družbe, uspeli v štirih letih vodenja popeljati državo iz krize, jo uspeli politično stabilizirati, prepustiti sedanji vladi državo v dobri kondiciji in smo čvrst in aktiven člen aktualne vlade," je dejal Cerar. Cerar je še pojasnil, da ostaja podpredsednik vlade. Verjame v svojo poslanstvo v vladi in ga namerava opravljati, dokler bo imel zaupanje predsednika vlade, kolikor ve, pa ima tudi zagotovo zaupanje stranke.



Cerar je svoj odhod z vrha SMC-ja napovedal junija, po slabem izidu za stranko na majskih evropskih volitvah. Že tedaj so se pojavila namigovanja, da ga bo nasledil Počivalšek, minister iz kvote SMC-ja in član strankinega izvršnega odbora. Izziv se je odločil sprejeti ob podpori izvršnega odbora SMC-ja, poslancev, lokalnih odborov in predvsem Cerarja, ki ga je v preteklem mandatu povabil na ministrski položaj in v stranko.

Tudi Počivalšek je po najavi kandidature izrazil prepričanje, da ima SMC pomembne zasluge za uspešne gospodarske kazalce in za to, da je v Sloveniji danes življenje bistveno boljše kot leta 2014. Želi si nadgraditi dosedanje uspešno delo stranke, kazalce javne podpore stranke obrniti navzgor ter tako dodatno utrditi položaj stranke, "ki ima danes z desetimi poslanci pomemben glas v državnem zboru in s štirimi ministri pomembno pozicijo v vladi".