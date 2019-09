Gospodarski minister Počivalšek je edini kandidat za predsednika, presenečenj ni pričakovati.

Zdravko Počivalšek je po najavi kandidature izrazil prepričanje, da ima SMC pomembne zasluge za uspešne gospodarske kazalce in za to, da je v Sloveniji danes življenje bistveno boljše kot leta 2014. Foto: BoBo

Cerar je svoj odhod z vrha SMC-ja napovedal junija, po slabem izidu za stranko na majskih evropskih volitvah. Že tedaj so se pojavila namigovanja, da ga bo nasledil Počivalšek, minister iz kvote SMC-ja in član strankinega izvršnega odbora. Izziv se je odločil sprejeti ob podpori izvršnega odbora SMC-ja, poslancev, lokalnih odborov in predvsem Cerarja, ki ga je v preteklem mandatu povabil na ministrski položaj in v stranko.

Cerar je za STA pred nekaj dnevi navedel, da vodenje stranke predaja Počivalšku v zelo konstruktivnem duhu, ob čemer je vesel, da stranka ostaja enotna. Prepričan je, da bo pod novim vodstvom ostala močna in prepoznaven akter na slovenskem političnem parketu.

Tudi Počivalšek je po najavi kandidature izrazil prepričanje, da ima SMC pomembne zasluge za uspešne gospodarske kazalce in za to, da je v Sloveniji danes življenje bistveno boljše kot leta 2014. Želi si nadgraditi dosedanje uspešno delo stranke, kazalce javne podpore stranke obrniti navzgor ter tako dodatno utrditi položaj stranke, "ki ima danes z desetimi poslanci pomemben glas v državnem zboru in s štirimi ministri pomembno pozicijo v vladi".

Delegati bodo danes spreminjali tudi statut ter volili del sveta stranke. Na kongres so kot gostje povabljeni predstavniki vseh parlamentarnih strank in zunajparlamentarne stranke SLS, udeležbo je napovedal tudi premier in predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec. Med drugim bo kongres nagovoril predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup.