Enotna embalaža bo uvedena prihodnje leto. Foto: BoBo

Zdravstvene in nevladne organizacije so tem spremembam nasprotovale, na glasovanju je predlog dobil 6 glasov za in 8 proti, je poročala TV Slovenija.

Pod predlog spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov sta podpisana poslanca NSi-ja in poslanci iz vrst koalicije, v parlamentarno obravnavo pa ga je skupina 38 poslancev vložila po skrajšanem postopku. Predlagatelji so predvideli tudi ustanovitev sklada, prek katerega bi se trošarine iz prodaje tobačnih izdelkov namenile za programe preprečevanja kajenja.

Opozorili so, da enotna embalaža ne zmanjšuje uporabe tobaka, povečuje pa uporabo ponarejenih izdelkov, tihotapstvo in zmanjšuje trošarinske prihodke. Prav tako so opozarjali pred tožbami in negativnim vplivom ukrepa na gospodarstvo, obenem pa poudarjajo vlaganje v preventivo za zmanjšanje kajenja.

Po vložitvi predloga so številne organizacije predvsem s področja zdravstva opozarjale na o negativne posledice predlaganih sprememb na javno zdravje. Predlogu je nasprotovala tudi vlada.

Komisija za preprečevanje korupcije pa je zaradi preiskave suma nezakonitega vplivanja na pripravo predloga sprememb uvedla preiskavo. Komisija je namreč prejela informacijo, da je pri pripravi predloga prišlo do stikov med predstavniki tobačne industrije ter pripravljavci zakona. Kot smo poročali v nedeljo, so se predstavniki tobačne industrije oglasili pri najmanj petih od 38 podpisnikov pod predlog sprememb zakona. Iz dokumentacije, ki so jo pridobili, je po poročanju TVS razvidno, da so med njimi Brane Golubovič iz stranke LMŠ ter Jani Möderndorfer, Monika Gregorčič in Igor Zorčič iz SMC-ja.