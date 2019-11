Zavedamo se, da so dopust za nego in varstvo otroka ter finančna nadomestila izjemno pomembne pravice za načrtovanje in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Zato smo sprejeli spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. https://t.co/jQSqVIbd3B pic.twitter.com/XGuPS2b64d