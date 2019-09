Borut Pahor bo z ustavnimi pravniki razpravljal o strokovnih stališčih glede ustavne skladnosti predloga o ukinitvi volilnih okrajev z ustavo in uvedbe relativnega prednostnega glasu. Foto: BoBo

Pogovor z ustavnimi pravniki je sklican v želji, da bodo odločitve glede potrebnih sprememb volilne zakonodaje zunaj ustavnopravnega dvoma, so v vabilu na delovni posvet navedli v uradu predsednika republike Boruta Pahorja, ki koordinira proces usklajevanja sprememb volilne zakonodaje.

V igri sta dva predloga možnih sprememb. Predlog za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu, o katerem bo govor pri Pahorju, so stranke na mizo dobile že pred nekaj meseci. Največ jih je nakazalo naklonjenost tej rešitvi, saj bi z njo zagotovili večji vpliv volivcev na izbiro poslancev, a je za njeno potrditev v DZ-ju potrebnih najmanj 60 glasov. Poleg tega so ustavni pravniki opozorili, da predlog vzbuja dvome o ustavnosti.

Manjša večina, 46 glasov, je v DZ-ju potrebnih za potrditev predloga, s katerim bi zgolj preoblikovali volilne okraje. Predlog novih volilnih okrajev, ki ga je pripravilo ministrstvo za javno upravo, ni naletel na navdušenje. Vsakega poslanca namreč zanima njegov okraj, na ministrstvu pa so po besedah ministra Rudija Medveda sledili tistemu, kar od njih terja odločba ustavnega sodišča.

Glede tega predloga se bodo pri Pahorju posvetovali predvidoma 20. septembra, do takrat pa naj bi poslanske skupine poslale pripombe. Nekatere stranke, zlasti SD in DeSUS, se zavzemajo za to, da bi v DZ-ju najprej poskusili s sprejemom te rešitve, ker terja manjšo večino.