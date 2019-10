Do spora med Galovo družino in društvom Maus, na čelu katerega je Nataša Švikart, je prišlo po tistem, ko naj bi slednja priznala, da si je za lastne potrebe od zbranega denarja sposodila skoraj 30.000 evrov. Foto: Televizija Slovenija

Galova mama Nataša Vrbnjak Šteflič je za Slovensko tiskovno agencijo povedala, da so se dogovorili z Nadškofijsko karitas Maribor in da upa, da bo čim prej na njihov račun prenakazan tudi denar, ki ga je doslej preko društva Maus zbirala njegova predsednica Nataša Švikart. Koliko je tega denarja, za zdaj ne ve.

Da so se dogovorili za sodelovanje, je potrdil tudi predstavnik mariborske Karitas Darko Bračun, ki je povedal, da so staršema dali na razpolago njihov tekoči račun, hkrati pa bodo v sklopu dogovora skušali pomagati po svojih močeh.

"Dogovor je, da tisto, kar se je dogajalo prej, ureja mama. Če bo le mogoče, bo nato preko našega računa plačana operacija, tudi s prej zbranim denarjem. Ob tem skušamo mami pomagati pri realizaciji donatorskih pogodb in zbranih sredstvih na različnih dogodkih," je dodal Bračun.

S Švikartovo, ki od izbruha afere z mediji ne komunicira več, tudi Štefličeva nima stika, vseeno pa upa, da bo do denarja, ki so ga podarili ljudje za Gala, vendarle prišla. Takoj ko bo bolj jasno, koliko je denarja, namerava to tudi javno objaviti.

Predsednica društva vzela oziroma "si sposodila" 30.000 evrov

Do spora med Galovo družino in društvom Maus je prišlo po tistem, ko naj bi predsednica društva priznala, da je od zbranega denarja za svoje potrebe vzela skoraj 30.000 evrov. Švikartova je sicer zatrdila, da si je denar sposodila, in ne ukradla, ter zagotovila, da ga bo kar najhitreje vrnila. Na domnevne nepravilnosti njenega ravnanja so opozorili starši še nekaterih otrok, ki so v preteklosti sodelovali z društvom.

Na Policijski upravi Maribor so v zvezi s prijavami pojasnili, da še vedno zbirajo obvestila, nato pa bodo ugotovitve posredovali pristojnemu tožilstvu.

Kaj naj bi se zgodilo z Galom

Šestletnega Gala želijo odpeljati na operacijo k specialistu Droru Paleyju, ki je v zasebni kliniki na Floridi že pomagal nekaterim slovenskim otrokom, a Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po navedbah medijev posega ne namerava plačati. Operacija je predvidena junija prihodnje leto, za zdaj pa je društvo Maus poravnalo okoli 9.000 evrov predplačila.

V javnosti so se pojavila tudi vprašanja o tem, ali lahko dečku pomaga društvo Palčica pomagalčica, ki je v nedavni odmevni akciji v rekordnem času zbralo okoli štiri milijone evrov, torej precej več kot jih za zdravljenje v ZDA potrebuje 19-mesečni Kris.

Kot je za Slovensko tiskovno agenicjo povedala predstavnica društva Larisa Štoka, bo seveda ves denar porabljen izključno za otroke, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. Pomagati so pripravljeni tudi Galu, vendar želijo, da se najprej razčistijo nejasnosti, ki so nastale v zvezi s tem in zdaj mečejo slabo luč na vse takšne humanitarne projekte.

"Časa do Galove operacije je še nekaj in mi bi mu z veseljem pomagali, ko bodo stvari jasne. Tako kot bomo drugim, ki potrebujejo našo pomoč. Ker smo pričakovali, da bo veliko prošenj, smo sicer kot kriterij društva izpostavili, da najprej pomagamo življenjsko ogroženim otrokom," je dodala Štoka.