DeSUS pogojuje podporo interventnemu zakonu z naknadno spremembo načina izredne uskladitve pokojnin. Foto: BoBo

Poslanci DeSUS-a so se v DZ-ju sestali z ministrom za finance Andrejem Bertoncljem in vodjem poslanske skupine LMŠ-ja Branetom Golubovićem. Prisoten je bil tudi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik.

Kot je po srečanju spomnil predsednik stranke Karl Erjavec, DeSUS nasprotuje načinu izrednega usklajevanja pokojnin, kot je na predlog SAB-a določen v interventnem zakonu oz. zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Poslanci so sicer minuli teden rešitev, po kateri se bo ob vsaj 2,5-odstotni gospodarski rasti v letošnjem letu pokojnine konec leta 2020 vsem upokojencem zvišale za enak znesek, izglasovali zelo na tesno.

V DeSUS-u in tudi v SMC-ju temu nasprotujejo, saj da gre za nesistemsko in nepravično rešitev, ki bi porušila razmerja med pokojninami. Zavzemajo se za prvotno dogovorjen predlog, po katerem bi se pokojnine ob omenjenem pogoju izredno uskladile v odstotkih.

Poslanska skupina DeSUS-a je po Erjavčevih besedah sprva menila, da pri ponovnem odločanju DZ-ja, ki ga je z vetom zahteval državni svet, zakona ne bi podprli. To so pojasnili tudi na četrtkovem srečanju koalicijskih partnerjev, je pojasnil Erjavec. A kot opozarja, v tem primeru zakon ne bi dobil potrebnih 46 glasov, kar bi povzročilo velike težave pri izvrševanju proračuna. Tako so se v četrtek dogovorili, da se bodo sestali z ministrom za finance.

Po srečanju so pojasnili, da bodo poslanci DeSUS-a podprli interventni zakon, če bodo imeli zagotovilo, da bodo takoj po njegovem sprejetju vložili novelo, s katero bodo določili izredno usklajevanje pokojnin v odstotkih. Podpise vodij poslanskih skupin koalicije oz. vsaj SMC-ja, SD-ja in LMŠ-ja pričakujejo do ponedeljka do 8.30, pričakujejo pa tudi podporo iz opozicije, je povedal Erjavec in dodal, da je rešitev usklajevanja pokojnin v odstotkih podprla tudi SDS.

Podpisi vodij poslanskih skupin bodo po navedbah Erjavca tudi zagotovilo, da bodo glasovali za to rešitev. "Če bomo tukaj preigrani, smo dogovorjeni z Zvezo društev upokojencev Slovenije, da takoj vložimo ustavno presojo," je pojasnil Erjavec. Po njegovem mnenju imajo vse argumente za to, "da bi ustavno sodišče ugotovilo neustavnost in krivičnost dopolnila SAB", ki določa nominalno izredno usklajevanje pokojnin.

Vodja poslancev SMC-ja Igor Zorčič je v prvem odzivu povedal, da jim je rešitev, da bi vložili novelo, blizu. A jim je po njegovih navedbah morda še bliže to, da se interventni zakon "v tej sporni obliki, ki je slaba za upokojence", preizkusi na ustavnem sodišču. Slednje naj po Zorčičevem mnenju pove, ali je pokojnine možno usklajevati nominalno, ali pa je to treba narediti v odstotkih. Poslanci SMC-ja bodo sicer interventni zakon podprli.

Državni svet je na interventni zakon ter zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti izglasoval odložilni veto v četrtek, izredna seja DZ, na kateri bodo poslanci o njunem sprejemu ponovno odločali, pa je sklicana za ponedeljek popoldne.