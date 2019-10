Ob dnevu suverenosti bo imel urad predsednika republike dan odprtih vrat. Foto: BoBo

Po razglasitvi samostojnosti Slovenije 26. junija 1991 in napadu JLA na Slovenijo 27. junija 1991 je namreč prišlo do desetdnevne vojne, ki so ji sledila pogajanja na Brionih med razpadajočo Jugoslavijo, Slovenijo in Hrvaško. Pogajanja so bila zaključena 7. julija 1991 s podpisom t. i. brionske deklaracije, s katero so bila osamosvojitvena dejanja v Sloveniji zamrznjena za tri mesece.

Zadnji vojaki JLA so slovensko ozemlje zapustil v noči na 26. oktober 1991, ko je koprsko luko zapustila zadnja ladja z vojaki.

Slovesnosti ob državnem prazniku

Osrednja slovesnost ob dnevu suverenosti bo danes v športni dvorani pri Osnovni šoli Antona Martina Slomška na Vrhniki, udeležil pa se je bo tudi predsednik vlade Marjan Šarec. Slovesnost pripravljata Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve danes na temo odhoda zadnjega vojaka agresorske JLA iz Slovenije v Brežicah pripravlja pogovorno omizje, na katerem bosta gosta takratni obrambni minister Janez Janša in takratni vodja odseka za obrambo občine Grosuplje Marjan Balant.

Urad predsednika republike pa bo imel danes dan odprtih vrat. Obiskovalci si bodo lahko pod strokovnim vodstvom uslužbencev državnega protokola ob 11. uri ogledali poslopje predsedniške palače, pred predsedniško palačo pa bo postrojena častna straža.