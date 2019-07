Na dnevnem redu izredne seje državnega sveta sta predloga dveh odložilnih vetov. Foto: BoBo

Predlog odložilnega veta na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Bogomirjem Vnučcem.

Predlagatelji veta menijo, da je zakon, ki ga je DZ sprejel v sredo, v neskladju z odločbo ustavnega sodišča, saj uvaja razlikovanje med javno veljavnimi programi in programi, ki so pridobili javno veljavnost.

Uvedba razlikovanja po njihovih navedbah v praksi predstavlja temelj za razlikovanje oziroma omejitev višine sofinanciranja osnovnošolskega programa zasebnih šol, kar pa je v neposrednem nasprotju z odločbo ustavnega sodišča.

Predlog odložilnega veta na novelo zakona o nepremičninskem posredovanju je vložila skupina svetnikov s prvopodpisanim Mitjo Gorenščkom, ki meni, da je novela v nasprotju z ustavo, ker da posega v svobodno gospodarsko pobudo, prav tako je po mnenju državnih svetnikov v nasprotju s pravom EU-ja.

Če bo DS izglasoval veti, bo za ponovno potrditev potrebnih 46 glasov poslancev DZ-ja. DZ je zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sprejel z 42 glasovi za in 36 proti. Podprle so ga LMŠ, SD, DeSUS in SAB, poslanca manjšin ter Levica, SMC je bila vzdržana. V SDS-u, NSi-ju in SNS-u so bili proti.

Novelo zakona za nepremičninsko posredovanje je DZ podprl z 48 glasovi za in 31 proti, noveli pa so nekateri že takoj napovedali izglasovanje odložilnega veta državnega sveta ali ustavno presojo.