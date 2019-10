Državni svetniki bodo glasovali o odložilnem vetu na dva zakona. Foto: BoBo

Zakon za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah, ki ga je DZ potrdil minuli teden, naj bi v skladu z odločbo ustavnega sodišča odpravil pomanjkljivosti sodnega varstva vlagateljev v podrejene obveznosti in delnice bank pred uvedbo izrednih ukrepov v letih 2013 in 2014.

Sprejetemu zakonu nasprotuje Banka Slovenije, ki je napovedala vložitev zahteve za presojo ustavnosti, rešitve pa so zmotile tudi interesno skupino delodajalcev v državnem svetu. Kot so zapisali v predlogu za odložilni veto, zakon postopka pravnega varstva nekdanjih imetnikov podrejenih obveznosti bank ne ureja ustrezno ter ne zagotavlja ustrezne implementacije odločbe ustavnega sodišča.

Če bo DS izglasoval odložilni veto, bo moral DZ o zakonu odločati znova, v tem primeru bo za sprejem potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Poslanci so sicer zakon minuli teden sprejeli s prav toliko glasovi, medtem ko jih je 34 glasovalo proti. Interesna skupina delodajalcev predlaga tudi veto na novelo zakona za uravnoteženje javnih financ, ki določa, da bruto urna postavka za študentsko delo ne bo smela biti nižja od 5,4 evra.

Po mnenju interesne skupine delodajalcev to predstavlja preveliko podražitev študentskega dela, kar bi lahko privedlo ne le do zmanjševanja obsega omenjenega dela, temveč tudi do njegove dejanske ukinitve. Prav tako so opozorili, da je bila novela sprejeta brez sodelovanja socialnih partnerjev.

Novelo zakona za uravnoteženje javnih financ so na seji DZ-ja sprejeli s prepričljivejšo večino kot zakon o izbrisih v bankah, saj je zanjo glasovalo 55 poslancev, proti pa so bili trije.