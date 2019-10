"To ni normalno", je dejal Franc Kangler pred preiskovalno komisijo DZ-ja in pomahal s šopom obvestil s sodišča. Foto: BoBo

"Se vam zdi to normalno? To je nadlegovanje. Zato sem vesel, da lahko danes tukaj spregovorim," je povedal štirim prisotnim članom parlamentarne komisije pod vodstvom Žana Mahniča (SDS).

Ponovil je, da je bil že od prvih dni svojega županskega mandata tarča političnega obračunavanja, celo nekdanji predsednik države Janez Drnovšek naj bi ga med obiskom v Mariboru opozoril, da se ga "bo lotila stara Udba". Prvi naj bi ga "z lažnimi obtožbami" obremenil Viktor Premk, ki je zoper njega vložil odškodninsko tožbo zaradi domnevnega fizičnega napada, nato pa je sledila ovadba v zvezi z Domom pod gorco, "ker sem predlagal mestnemu svetu izgradnjo tega doma starostnikov, si morete misliti".

Kangler je podrobno opisal vse policijske, tožilske in sodne postopke zoper njega ter ponovil, da so se očitki izkazali za neutemeljene. Da je bila odmevna kriminalistična preiskava na njegovem domu v Zimici maja 2011 "zrežirana", po njegovih besedah med drugim kaže dejstvo, da so bile tam takoj zjutraj televizijske kamere. Nekdanji župan, danes državni svetnik, je prepričan, da je za tem stala takratna notranja ministrica Katarina Kresal. "Šlo je za kup laži in podtikanj, katerih cilj je bil dvigniti v Mariboru ljudi na noge," je dejal.

Kangler: Šlo je za sistematičen pregon

Po njegovih besedah je šlo za sistematičen pregon, saj je vsake štiri mesece sledila nova kazenska ovadba, ob tem pa naj bi mariborski kriminalisti, tožilci in sodniki posegali tudi po nezakonitih sredstvih. Med drugim je izpostavil izvedbo hišne preiskave brez njegovih prič in domnevno pristranskost sodnika Janeza Žirovnika, policisti naj bi sami sebi pisali anonimke in nezakonito hranili prisluhe njegovim telefonskim pogovorom, tožilci pa ne sledili sklepom vrhovnega sodišča. "Niti eno mariborsko sodišče mi ni pustilo zaslišati prič, ki sem jih predlagal. To mi je uspelo doseči šele, ko je bil eden od primerov preseljen v Mursko Soboto," je povedal.

"Mojo zadevo so preselili, vsi mariborski sodniki pa so ostali na svojih položajih ali celo napredovali," je bil ogorčen. Komisiji je predložil vrsto kopij časopisnih člankov, policijskih dokumentov, poročil Odbora 2015, mnenj ustavnega sodnika Cirila Ribičiča in drugih dokumentov, ki naj bi dokazovali še vrsto drugih kršitev, in ponovil prepričanje, da se mu je zgodila velika krivica. "Na sedem mesecev zapora so me obsodili zaradi primera, ki sploh ni kaznivo dejanje, sodnik je ob tem celo odkrito povedal, da obstaja nevarnost, da se vrnem v politiko," je opozoril.

Na podlagi današnjega pričanja Kanglerja bo parlamentarna preiskovalna komisija načrtovala prihodnje delo. V komisiji sodelujejo le tri opozicijske stranke, saj v koaliciji in Levici svojih članov vanjo niso predlagali.

