Za podporo novelama bo tokrat potrebna absolutna večina, torej najmanj 46 glasov. Foto: DZ/Matija Sušnik

Po noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja bi država 100-odstotno financirala obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah, razširjenega dela javnega programa pa ne več. Vendar se s tako rešitvijo ne strinjajo niti vsi v koaliciji. V LMŠ-ju, SD-ju, SAB-u in DeSUS-u so jo pri prvem glasovanju minuli teden podprli, medtem ko je bil SMC vzdržan. V njegovi poslanski skupini vztrajajo, da bodo ponovno vzdržani.

Predlog novele so sicer minuli teden podprli še poslanci Levice in poslanca narodnih skupnosti, tako da je zanjo glasovalo 42 poslancev. Proti so bili v SDS-u, NSi-ju in SNS-u. Matični odbor DZ-ja novele v sredo ni potrdil.

Vnovično sprejetje pa se obeta noveli zakona o nepremičninskem posredovanju, s katero želi Levica omejiti plačila za nepremičninsko posredovanje pri najemu in dodatne stroške, ki jih zaračunavajo agencije. Spremembe določajo omejitev višine plačila za posredovanje pri najemu na štiri odstotke pogodbene vrednosti oz. ne več kot eno mesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov.