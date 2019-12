Poslanci DZ-ja nadaljujejo redno decembrsko sejo. Foto: DZ/Matija Sušnik

Predsednik DZ-ja Dejan Židan je ob prihodu na sejo izjavil, da je pomembno, da obveščevalne službe delujejo dobro zaradi naših varnostnih, gospodarskih in političnih interesov, pomembno je tudi, da poteka politični nadzor, ki se izvaja preko Knovsa, ni pa po njegovem mnenju dobro, da se o tem preveč govori javno.



Za zaprtimi vrati naj bi potekala le obravnava tajnega dela poročila. Nato naj bi po krajši prekinitvi poslanci obravnavali še javni del poročila. Možno sicer je, da se že na začetku odločijo, da bodo oba dela obravnavali skupaj na zaprtem delu seje. Za celotno obravnavo poročila, tako tajnega kot javnega dela, je predvidenih več kot pet ur razprave.



Knovs je v javnem delu poročila o prisluškovalni aferi v arbitraži iz leta 2015, ki je bilo objavljeno 11. novembra, obremenil predvsem nekdanjo slovensko agentko Simono Drenik, ker da v nedovoljeni komunikaciji z nekdanjim arbitrom Jernejem Sekolcem ni upoštevala zakona o tajnih podatkih in pravil, Slovensko obveščevalno-varnostna agencija (Sova) pa da je na drugi strani izvedla vsa potrebna izobraževanja in usposabljanja vpletenih.



Poleg tega so v Knovsu ugotovili, da so pogovori Drenikove in Sokolca potekali zunaj prostorov zunanjega ministrstva, brez kriptiranih telefonskih povezav in zunaj delovnega časa Drenikove ter tudi brez vednosti zunanjega ministrstva, predsednika vlade in Sove.



Drenikova je obtožbe na svoj račun zavrnila, od DZ pa s tožbo na upravnem sodišču zahteva tudi umik tega poročila, ker da je Knovs presegel svoje pristojnosti in kršil njene pravice v postopku. Poročilo Knovsa je razburilo tudi Sovo, ki je na policijo in okrožno državno tožilstvo podala naznanilo, da je prišlo do večkratnega razkritja tajnih podatkov.



Kovačič grozi z novim referendumom

Poslanci bodo v okviru redne decembrske seje opravili tudi drugo obravnavo vladnega predloga zakona, ki predvideva poroštvo za projekta drugi tir in del tretje razvojne osi za skupaj 777 milijonov evrov.

Skupna vrednost obeh infrastrukturnih projektov je ocenjena na 1,9 milijarde evrov. Predlog zakona poroštvo za drugi tir omejuje na 417 milijonov evrov, za del tretje razvojne osi pa na 360 milijonov evrov.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je v predstavitvi predloga zakona na matičnem odboru DZ-ja poudarila, da je verjetnost, da bosta poroštvi unovčeni, praktično nič.

V prvi obravnavi so sicer predlog zakona z izjemo Levice podprle vse poslanske skupine, so pa v največji opozicijski stranki SDS napovedali več dopolnil. Med drugim želijo iz zakona izločiti poroštvo za projektno podjetje 2TDK.

Tudi opozicijski NSi je tedaj ob podpori izrazil več zadržkov, med drugim niso prepričani o tem, ali je smiselno za dva tako različna projekta sprejeti en zakon. SNS je zakon označil za skropucalo, so mu pa pritrdili "samo zaradi Korošcev in Dolenjcev".

Predlogu zakona sicer nasprotuje tudi pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič, ki je v torek predsedniku DZ-ja Dejanu Židanu povedal, da bo v primeru sprejetja zakona o poroštvu države za obveznosti družbe 2TDK na ustavno sodišče podal pobudo o presoji ustavnosti in vložil referendumsko pobudo.