Pred komisijo DZ-ja, ki ugotavlja zlorabe DUTB-ja, so doslej pričali državni sekretar na finančnem ministrstvu v času sanacije bank Mitja Mavko, eden od takratnih izvršnih direktorjev DUTB Janez Škrubej, takratna člana sveta Banke Slovenije Stanislava Zadravec Caprirolo in Janez Fabijan ter takratna prva moža NLB in Nove KBM Janko Medja in Aleš Hauc. Foto: DZ/Matija Sušnik

Komisija o DUTB-ju se osredotoča na prenos bančnih terjatev na DUTB in na samo delovanje DUTB-ja. Bratuškova in Čufer sta pomembna položaja izvršne oblasti prevzela v času, ko je že bil sprejet zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank in je bilo ustanavljanje DUTB-ja že v teku, ni pa še bila znana bančna luknja in ukrepi za njeno pokritje.

Država je bila pod velikim pritiskom, saj se je soočala z visokimi obrestmi za zadolževanje na mednarodnih finančnih trgih in se je omenjala kot naslednja v vrsti, ki bi potrebovala finančno pomoč. Bratuškova je večkrat poudarila, da je bila državna sanacija bančnega sistema ključna, da je Slovenija težave rešila sama, brez nadzora trojke, in se vrnila h gospodarski rasti.

Na vladni predlog so bile jeseni 2013 sprejete spremembe področnih zakonov, s katerimi je lahko država takoj po objavi rezultatov pregleda bank in obremenitvenih testov izpeljala dokapitalizacijo bank, v reševanje bank vključila imetnike podrejenega dolga in izvedla prenose slabih terjatev na DUTB.