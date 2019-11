Ob glasovanju so predlog za nujni postopek omejevanja vaških straž in t. i. vard podprle le poslanske skupine LMŠ-ja, SDS-a, SMC-ja, SAB-a in DeSUS-a, kar pa je bilo premalo. Foto: Reuters

Predloga novel o nadzoru državne meje in o varstvu javnega reda in miru bosta po prepričanju vlade omogočila pregon oziroma omejitev delovanja t. i. vard ali vaških straž. Kot je na seji kolegija izpostavil generalni sekretar vlade Stojan Tramte, policija že drugo leto zapored v povezavi s povečanim številom nezakonitih prehajanj državne meje zaznava tudi pogostejše ustanavljanje različnih gibanj, tako imenovanih vard. Veliko ravnanj teh "varnostnih samoorganiziranj občanov" pa ima posamezne elemente prekrškov. Kot sporne je izpostavil predvsem nošenje imitacij uniform in imitacij orožja.

Posamezna ravnanja takšnih skupin po pojasnilih Tramteta pomenijo varnostna tveganja za državo, saj bi se lahko pod pretvezo samoorganiziranja varnosti posamezniki pravzaprav združevali z namenom izvajanja obrambnih in varnostnih nalog države in varovanja državne meje, kar pa je izključna pristojnost državnih organov. Prav tako pa, da bi lahko razumeli dosedanja ravnanja nekaterih skupin na mejnih območjih.

Kritična opozicija

V opoziciji so bili kritični, tako da namere po sankcioniranju vard kot tudi do načina, na katerega je želela vlada izpeljati sprejem obeh novel – torej po nujnem postopku, kar ne omogoča razprave. Vodja poslancev SNS-a Zmago Jelinčič Plemeniti je dejal, da "namesto da bi vzgajali občutek varnosti in varde vključili v policijo ter jim dali neke naloge, boste to prepovedali. Končni rezultat tega bo, da bo imel gospod Šiško v naslednjem mandatu državnega zbora sedem do devet poslancev, potem boste imeli pa hec".

Proti sprejemanju tovrstnih določil po nujnem postopku so tudi v SDS-u. Po oceni vodje poslancev SDS-a Danijela Krivca vlada ni navedla nobenih vsebinskih razlogov, ki bi utemeljili sprejemanje po nujnem postopku. Ker po njegovem mnenju predlagane rešitve povzročajo "več možnosti za izigravanje vsem skupinam, ki si želijo paradirati na meji, kot pa da jasno definira, kaj se sme, pa kaj se ne", se zavzemajo za redni postopek sprejemanja, v katerem bi prišli do "rešitev, ki res pijejo vodo".

Nataša Sukič je napovedala, da v Levici obravnavi po nujnem postopku sicer ne bodo nasprotovali, a je tudi ne bodo podprli. Nujni postopek je ocenila kot "izrazito piar potezo, slepilni manever, ki prikriva neaktivnost pristojnih organov". "Vse zakonske podlage že obstajajo, da bi lahko ukrepali in bi morali ukrepati in ukrepati bi morali že včeraj. Ne moreš se ti izdajati za uradno osebo," je komentirala poslanka.

Določeno zaskrbljenost nad tem, da bi bile lahko predvsem nekatere določbe novele o javnem redu in miru "interpretirane drugače, kot so bile mišljene", je izrazil tudi vodja poslancev SMC Igor Zorčič, saj da je vprašanje, kdo "vzbuja videz uradnih ali vojaških oseb", lahko "predmet zelo raztegljive interpretacije".

V SAB-u niso popolnoma zadovoljni z vsemi rešitvami, je dejala vodja poslanske skupine Maša Kociper, ki pa je vendarle podprla nujni postopek. Jože Tanko iz SDS-a pa se je zavzel, da poslanci vladi raje naložijo pripravo zakona o dodatni zaščiti državne meje in o dodatnih pooblastilih vojski in policiji zaradi izrednih razmer.