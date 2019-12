V seriji sodeluje pet držav. Foto: EBU

Spoznavamo njihov svet, odločitve, delo in življenjski slog, ki štrli iz povprečja in drami družbo iz brezčutnosti. Ob njihovih zgodbah se srečamo z življenjskimi dilemami in izzivi, s katerimi se samosvoji ljudje spopadajo vsak dan. Ti izbrani ustvarjalni posamezniki se zavzemajo za pomembni vrednoti: svobodo govora in svobodo izražanja. Jasno zagovarjajo svoja prepričanja in ne sklepajo kompromisov.

Pri ustvarjanju 8-minutnih portretov EBU serije je sodelovalo pet držav: Slovenija, Hrvaška, Nizozemska, Bangladeš in Portugalska.

V 16 portretih bomo spoznali 16 posameznikov iz različnih držav, ki živijo svoja življenja in se ne uklanjajo okvirom t.i. mainstram okolice. Prvi teden bomo tako spoznali Simona, Gila, Frido, Sumona in Ricarda. Od ponedeljka do petka. Vsak dan enega. Vabljeni k ogledu.