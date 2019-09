ESS do nadaljnjega ne bo zasedal. Foto: BoBo

Predstavnike delodajalskih organizacij bi lahko razjezilo, da je Levica, s katero je vlada sklenila sporazum o sodelovanju, v sredo v DZ vložila predlog sprememb zakonodaje, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer je po seji ESS-ja dejala, da je Levico že večkrat opozorila, "da se tako ne dela".

Vlaganje mimo ESS-ja moti tudi sindikate

Da se v DZ vlaga zakonodaja, ki ni predmet usklajevanj na ESS-ju, moti tudi predstavnike sindikalnih organizacij, zato so se pridružili delodajalcem, je povedala Jerkičeva in dodala, da je odstopila kot predsednica ESS-ja. Mandat bi se ji sicer iztekel konec oktobra. Klampferjeva je napovedala, da bo zaplet skušala urediti v najkrajšem možnem času.

Levica: Odsotnost socialnega dialoga vas ni motila pri odpustkih bogatim

Na prekinitev socialnega dialoga so se odzvali tudi v Levici, kjer menijo, da gre za izsiljevanje partnerjev v ESS-ju. Poslanec Levice Matej Tašner Vatovec je ob tem dejal, da je stranka dobila mandat volilcev, da vlaga zakone v državni zbor in trditev, da tega Levica ne bi smela početi brez ESS-ja pomeni poseg v avtonomijo političnih strank. "V Levici na ta izsiljevanja ne bomo pristajali, mi želimo še naprej delati v korist ljudi in če želi vlada naše predloge predstaviti na ESS-ju, potem to lahko stori. Mi pa nismo partner v ESS-ju." V Levici ob tem opozarjajo, da odsotnost socialnega dialoga socialnih partnerjev ni motila, ko se je spreminjala zakonodaja, ki je pomenila "odpustek bogatim."



Na vprašanje ali ni sporno, da sprememba ZDR-ja ni predložena ESS-ju pa Tašner Vatovec odgovarja, da gre zgolj za spremembo, ki se nanaša na sodbo vrhovnega sodišča in pomeni le en prosti dan za spremstvo prvošolčka v prvi prosti dan in kot tak ne predstavlja hudega posega v zakon. "Tu gre zgolj za izgovor, da se ruši socialni dialog zlasti s strani pdelodajalcev, ki so že pokazali, da ne bodo dopuščali nobeneka premika na boljše za delavce." Tašner Vatovec je priznal, da je presenečen nad enotnostjo sindikatov in delodajalcev pri tem. "Sindikati bi lahko morda takšno odločnost večkrat pokazali, ko se je zagovarjalo tako odločnost pri zakonih, ki so šli v korist delavcev ali pa takrat ko so molčali, ko so spremembe šle na škodo delavcev."

Zakoni iz ESS-ja prihajajo hudo izmaličeni

Na vprašanje ali meni, da bi bila Levica s svojimi predlogi uspešnejša, če bi se predhodno posvetovala z ESS-jem, pa Tašner Vatovec odgovarja, "Občutek je, da vsak zakon ki gre v usklajevanje na ESS pride ven pohabljen ali pa zelo hudo izmaličen. Mislim, da predlogi, ki jih mi predlagamo in so predvsem v korist ljudi, postali na ESS-ju samo še zmazki. Mi smo opredelili na kakšen način bomo sodelovali s to vlado in to so zakoni, ki jih bomo vlagali mi in ne vlada."

Matej Tašner Vatovec meni, da gre pri potezi ESS-ja za izsiljevanje delodajalcev, ki so že pokazali, da ne želijo nobenih sprememb, ki bi šle v korist delavcev. Foto: BoBo

Zelena luč za pokojninsko novelo

Socialni partnerji so na današnji seji ESS-ja sicer obravnavali predloga novel pokojninskega zakona in zakona o urejanju trga dela in ju potrdili za obravnavo na seji vlade.

Predlog pokojninske novele med drugim predvideva enotno odmerno lestvico za izračun pokojninske osnove tako za moške kot za ženske, ki je odvisna od dopolnjene pokojninske dobe in nič več hkrati tudi od spola. Pri moških bi se odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe s sedanjih 57,25 odstotka do 1. januarja 2025 zvišal na 63,5 odstotka, medtem ko za ženske tak odmerni odstotek že velja.

Pokojnina upravičenke oz. upravičenca bi se po predlogu za vsakega otroka povišala za 1,36 odstotka, a največ za tri otroke. Pri tem bi postavili pogoj, da se zavarovanka oz. zavarovanec ne upokoji predčasno. Še vedno pa bi ostala v veljavi tudi zdajšnja možnost, po kateri se lahko zaradi otroka upokoji prej. Tistim, ki izpolnijo pogoje za starostno upokojitev, a ostanejo v obveznem zavarovanju, bi se pokojnina po predlogu največ do treh let zavarovanja zvišala za tri odstotke na letni ravni, pri čemer bi se za vsakih šest mesecev dopolnjene pokojninske dobe prištelo 1,5 odstotka.

Prva tri leta v delovnem razmerju po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev bi upravičenec po predlogu poleg plače prejemal tudi 40 odstotkov pokojnine in po preteku treh let 20 odstotkov. S tako rešitvijo pa še vedno niso zadovoljni v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Obrtnikom s 40 leti pokojninske dobe, ki želijo s svojo dejavnostjo nadaljevati tudi po upokojitvi, namreč ne daje pravice do polne pokojnine, je pojasnil Bojan Železnik iz zbornice.

Sprememba zakona o urejanju trga dela

Po njegovih besedah bodo tudi v pogajanjih o obsežnejših pokojninskih spremembah, katerih začetek je ministrica napovedala za konec tega leta ali začetek prihodnjega, zagovarjali svoje stališče. Medtem pa čakajo na odločitev ustavnega sodišča o tem vprašanju in upajo, da bo odločilo njim v prid.

Predlog novele zakona o urejanju trga dela pa s ciljem omejiti prekarnost in podaljšati delovno aktivnost med drugim predvideva zvišanje zavarovalne dobe za priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti z veljavnih devet na 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih. Predlog ob tem zvišuje minimalno denarno nadomestilo s 350 na 530,19 evra.