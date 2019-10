Zaradi varnosti bo evakuiran del mesta v radiju 300 metrov od najdišča prve bombe. Foto: Mestna občina Maribor

Začetek deaktivacije bombe so naznanili z dvominutno opozorilno sireno, predvidoma okoli 16. ure pa bodo s polminutno sireno naznanili konec nevarnosti. Postopek onesposobitve bombe naj bi bil varen, saj ga bodo opravili strokovno usposobljeni in izkušeni pirotehniki. Obe bombi imata sicer mehanske vžigalnike, medtem ko je imela tista pred časom na Vurberku kemičnega, zato naj bi bila nevarnost temu primerno manjša.

Še ena akcija Mariborčane čaka v nedeljo, ko bodo morali odstraniti še drugo, dvakrat težjo bombo, najdeno med gradbenimi deli na železniški progi pri železniškem mostu na drugi strani Drave. Ta dan so ob 300-metrskem evakuacijskem območju, ki zajema okoli tisoč ljudi, določili še 600 metrov širok pas, kjer bodo izvedli ukrepe umikanja.

Območje 300 metrov okoli bombe je moralo zapustiti 80 ljudi. Foto: BoBo

Bombo bodo strokovnjaki uničili na kraju najdbe. Takšni postopki se po besedah poveljnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darka Zoniča "v 99,9 odstotkih iztečejo, kot je treba". Drugo bombo so pred nedeljsko deaktivacijo premestili nekoliko nižje po železniškem nasipu, saj bi drugače bila potrebna širša evakuacija.

Evakuacija zajela 80 ljudi

Evakuacija območja, približno 300-metrskega radija od kraja najdišča bombe, bo predvidoma trajala do 16. ure. Rudolf Golob iz mariborske enote uprave za zaščito in reševanje je pojasnil, da so vrata dvorane odprli ob osmih zjutraj, glede na obseg območja pa danes niti niso pričakovali velikega števila ljudi. Za vse so poskrbeli z napitki in manjšimi prigrizki, na voljo so tudi postelje, če bi kdo želel leči, a za zdaj te potrebe ni bilo.

Svoje domove je moralo zapustiti okoli 80 stanovalcev, ki živijo na tem območju. Policija bo območje ves čas nadzorovala z brezpilotnikom in tudi sicer skrbela za varnost premoženja ljudi. Med evakuiranimi prebivalci, ki so prišli v Dvorano Tabor, je največ bolgarskih delavcev, pa tudi nekaj posameznikov in družin. Pred morebitnim pokanjem so s seboj pripeljali tudi tri muce in enega kužka.

Kot je povedal Aleksander Rotman, še pred nekaj dnevi ni pričakoval, da bodo praznik reformacije preživeli v dvorani, a če je evakuacija potrebna in stroka je odločila, da je temu tako, potem je odločitev treba spoštovati. Da ne bi živali pustili samih doma, so jih vzeli s seboj, saj se bojijo pokanja in imajo tudi sicer v teh primerih težave z njimi.

Evakuacija naj bi trajala do 16. ure. Foto: BoBo

"Verjetno, če bi bilo lepše vreme, bi se odpravili kam drugam, a glede na dež nam je boljše tukaj, pa še družba je," je dejal Rotman, ki je zadovoljen s tem, kako so za njih poskrbeli, vseeno pa upa na čim prejšnji povratek domov.

Varnost na prvem mestu

Tudi Ivana Golob, ki je prišla z materjo in očetom, je pričakovala drugačne praznike, so pa ves čas spremljali informacije iz medijev in se na koncu odločili, da zaradi varnosti gredo v Dvorano Tabor. "Naredili smo tisto, kar je potrebno. Žal je slabo vreme, zato bomo tukaj počakali, da čim prej mine nevarnost in gremo domov," je še dodala Golobova.

Na območju 300 metrov okoli nahajališča bombe bo prepovedano gibanje ljudi in vozil, zaprte bodo ceste, ustavljen bo železniški promet in prekinjena dobava plina. Europark je zaradi praznikov zaprt, v bližnjem Univerzitetnem kliničnem centru Maribor pa bodo izpraznili del prostorov, obiski pa bodo povsod prepovedani.