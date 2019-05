Skupna lista SDA-a in SLS-a ter LMŠ naj bi v prihodnji sestavi evropskega parlamenta imeli po dva evropska poslanca. Foto: EPA

Anketiranci so po raziskavi Politikon-EP skupni listi SDS in SLS namenili 22,1 odstotka glasov, listi LMŠ 18,9 odstotka, listi SD 15,8 odstotka in listi NSi 7,7 odstotka glasov. Sledijo SNS (6,2 odstotka), Levica (5,9 odstotka), DeSUS (5,5 odstotka), SAB (5 odstotkov) in SMC (4 odstotke).

Od preostalih strank bi Zelene Slovenije volilo 2,8 odstotka vprašanih, Domovinsko ligo 1,9 odstotka, Dobro državo 1,8 odstotka, listo Povežimo se 1,2 odstotka in Zedinjeno Slovenijo 1,1 odstotka anketiranih.

Če bi se volitve razpletle v skladu z navedeno oceno, bi po oceni Valicona vodilni dve stranki z visoko verjetnostjo osvojili vsaka po dva sedeža, blizu drugemu sedežu je tudi SD. Sedmi sedež bi zelo verjetno pripadel NSi-ju, zadnji sedež pa je še zelo negotov. Lahko bi bil to tretji sedež za listo SDS+SLS ali prvi za SNS, Levico, SAB ali DeSUS. Morda bi bil lahko celo tretji za LMŠ ali SD, so navedli v Valiconu.

Končni razplet bo tako v veliki meri odvisen od razpršenosti glasov levo od sredine ter od rezultata NSi-ja, ki ga ankete navadno podcenijo. Glede na izkušnjo z napovedmi in volitvami junija 2018 pa je kot potencialni element presenečenja še vedno v igri tudi SMC, so zapisali v Valiconu.

Anketo je družba Valicon izvedla v torek in danes na vzorcu 1012 anketirancev. Raziskavo so izvedli v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si.

Gre za največji spletni panel anketirancev v Sloveniji, katerega tri četrtine članov je bilo izbranih s pomočjo verjetnostnega vzorčenja. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja, ter glede na rezultat volitev junija 2018, so zapisali v Valiconu.