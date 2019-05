Letošnje volitve so po besedah Tomićeve izjemnega pomena. "Evropska unija je na razpotju. Ali bo postala bolj socialna ali pa bo, žal, razpadla," je dejala. Kot je poudarila, se v Levici borijo "za Evropo ljudi in ne kapitala".

Dušan Plut, ki je na listi tedanje Združene levice kandidiral leta 2014, pa je dodal, da Levica zastopa dve temeljni etični podstati, in sicer okoljsko pravičnost in družbeno odgovornost. Poslanke in poslanci, ki bodo Slovenijo zastopali v Evropskem parlamentu, morajo po njegovih besedah pokriti obe etični podstati. "Program Levice za evropske volitve to omogoča," je povedal.