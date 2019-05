Tanja Fajon. Foto: SD

V dozdajšnji volilni kampanji, kot pravi nosilka kandidatne liste SD-ja Tanja Fajon, žal ni bilo veliko priložnosti, da bi govorili in naslavljali vprašanja, kot sta boljši položaj žensk in večja enakost med spoloma. Gre za enako plačilo žensk za isto opravljeno delo, nasilje nad ženskami, za to, da bi v Evropi imeli več žensk na visokih položajih in več enakopravnosti žensk tako v politiki kot gospodarstvu.

V SD-ju se po njenih besedah zavedajo nujnosti okrepitve podpore enakosti med spoloma na evropski ravni. Teh temeljnih vrednot EU-ja po njenih besedah še zdaleč ni dosegla, nasprotno, položaj žensk v družbi se močno slabša, še zlasti s pojavom populizmov, šovinizma in nacionalizma.

V sistematičnem napadu na temeljne vrednote sodobne Evrope so med prvimi tarčami ženske, njihova vloga in pravice, je opozorila Dominika Švarc Pipan.

Fajonova je pozvala k udeležbi na volitvah, še posebej mlade in ženske, "sicer vam je lahko naslednji dan žal, ker bo Evropa mogoče drugačna". Vsak glas bo štel, vsak glas bo pomemben, če želimo v Evropi doseči večino naprednih levo-zelenih sil, je prepričana nosilka liste SD-ja.

V SD-ju so se ostro odzvali na lažno poročanje z njihove torkove akcije, v kateri so aktivisti in kandidati SD s panoji izpostavili glavne poudarke njihovega volilnega programa.

Nova 24TV je namreč na spletni strani objavila fotomontažo, v kateri so slogani stranke zamenjani z migrantsko vsebino, Fajonova pa je to označila kot "neodgovorno, nedopustno in nizkotno ravnanje" medija, ki je "pravzaprav trobilo ene politično stranke". Napovedala je tudi tožbo, opravičilo Nova 24TV pa zanjo ni sprejemljivo.

Portal je namreč objavil pojasnilo, v katerem poudarja, da je prispevek pripravil na podlagi fotografij, ki so krožile po družbenih omrežjih in jih je še vedno moč tam videti in niso delo njihove novinarske ekipe: "Takoj, ko smo ugotovili, da gre za potegavščino, smo članek tudi umaknili s spleta. Pri tem poudarjamo, da ni šlo za nobeno zlonamerno dejanje."