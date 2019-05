Poslanci, ki bodo Slovenijo zastopali v naslednjem mandatu Evropskega parlamenta. Foto: Televizija Slovenija

V Evropski parlament gredo ...

Novi evropski poslanci so: Milan Zver (SDS), Romana Tomc (SDS), Franc Bogovič (SLS), Tanja Fajon (SD), Milan Brglez (SD), Irena Joveva (LMŠ), Klemen Grošelj (LMŠ) in Ljudmila Novak (NSi). Gre za delne uradne izide, ki se lahko še spremenijo, je opozoril Anton Gašper Frantar z DVK-ja. Končni izidi bodo znani šele na začetku junija.

SDS je na prejšnjih volitvah leta 2014 osvojil 24,78 odstotka glasov. Na volitvah 2019 je skupna lista SDS-a in SLS-a dobila 26,43 odstotka glasov. Foto: Televizija Slovenija

Zmagovalka volitev je glede na delne uradne izide lista strank SDS in SLS, ki je prejela 26,48 odstotka glasov. SD je prejel 18,57 odstotka glasov, LMŠ 15,61 odstotka glasov in NSi 11,10 odstotka glasov.

Foto: BoBo

Poraženci evropskih volitev

Brez mandatov so ostali: Levica (6,35 odstotka glasov), DeSUS (5,65 odstotka glasov), SNS (4,01 odstotka glasov), SAB (4,01 odstotka glasov), Zeleni Slovenije (2,08 odstotka glasov), DOM (1,70 odstotka glasov), Povežimo se (1,65 odstotka glasov), SMC (1,58 odstotka glasov), Zedinjena Slovenija (0,68 odstotka glasov) in Dobra država (0,51 odstotka glasov).

Evropske volitve: od četrtka do nedelje

V večini držav EU-ja so v nedeljo, 26. maja, potekale volitve 751 poslancev Evropskega parlamenta. Na evropskih volitvah ima pravico glasovanja skoraj 430 milijonov volivcev, od tega okoli 1,6 milijona v Sloveniji. Slovenski volivci, ki so volili osem poslancev, so lahko izbirali med 103 kandidati na 14 kandidatnih listah.

Slovenski volivci so glasovali na 3005 rednih voliščih in 55 voliščih za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje je potekalo tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini. Foto: EPA

Evropske volitve so se sicer začele v četrtek, ko so glasovali v Veliki Britaniji in na Nizozemskem, v petek so evropske volitve potekale na Irskem in na Češkem, v soboto pa v Latviji, na Malti in na Slovaškem.