Od sobote do nedleje bo v Sloveniji veljal volilni molk. Foto: BoBo

Kampanja za evropske volitve se zaključuje, saj v soboto nastopi volilni molk. Kandidati na volitvah in prvaki večine strank, pa so petek izkoristili še za zadnje nagovarjanje volivcev.

DeSUS kampanjo pred evropskimi volitvami ocenjuje kot intenzivno in naporno, v nedeljo pa pričakujejo uspeh. Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec je dejal, da si v prihodnjem sklicu Evropskega parlamenta želi več sodelovanja med predstavniki Slovenije.

Nosilni kandidat liste DeSUS-a Igor Šoltes je pojasnil, da je na soočenjih pogrešal, da "ni bilo večkrat izpostavljeno tisto res bistveno". Kot ključne teme je izpostavil odnos do okolja, zdravo in lokalno pridelano hrano ter demografske izzive. "Po migrantski in finančni krizi se bojim, da se bo Evropa znašla pred demografsko krizo. Ampak demografska kriza ne more presenetiti, ker je že tukaj," je dodal Šoltes.

Meni, da je nujno spremeniti koncept družbene pravičnosti in omogočiti kakovostno življenje. "Trajni mir v Evropi je mogoč samo z zagotovitvijo socialne pravičnosti, solidarnosti, vladavine prava in demokracije," je dodal.

Fajonova poziva k povezovanju levih in zelenih

Nosilka liste SD Tanja Fajon pa je pred zaključkom volilne kampanje z geslom Ti odločaš! pozvala k udeležbi na volitvah. Predčasno glasovanje že kaže večjo volilno udeležbo kot pred petimi leti. "Z močno volilno udeležbo bomo sporočili tudi, kakšno Evropo si želimo," je pojasnila Fajonova in k odločitvi o prihodnosti Evrope posebej povabila mlade.

"Resnično bo pomembno, ali se bomo naslednji dan zbudili v Evropo, ko se bomo mogoče spraševali, kam je šel naš glas, kar se je zgodilo Veliki Britaniji, ali bomo živeli v Evropi, ki bo varna, ki bo bolj prijazna, kjer ne bo nestrpnosti, kjer ne bo nepravičnosti, nacionalizmov, nevarnega populizma. To je danes veliko vprašanje," je dejala Fajonova.

Ponovila je poziv k povezovanju levih in zelenih strank. "Potrebno je povezovanje progresivnih sil, tistih, ki res iskreno zagovarjajo socialno in davčno pravičnost, ki si prizadevajo za to, da bi ljudje živeli v bolj zdravem okolju, z enakimi pogoji za delo, za dostop do vrtcev, tako da bi resnično zagotovili neko dostojno, normalno življenje. Tega danes ni, ne v Sloveniji ne v Evropski uniji," je pojasnila.

Novak: Populizem nima odgovorov

Nosilka liste NSi na evropskih volitvah Ljudmila Novak je ob izteku volilne kampanje v pogovoru na Facebook profilu stranke izpostavila svojo in strankino konstruktivno politiko in povezovalnost. Populizem, tako levi kot desni, ruši in nima odgovorov, je opozorila in izrazila prepričanje, da bodo slovenski volivci podprli zmerno politiko. V EU je treba okrepiti zaupanje, zato je pomembno, kakšne poslance bodo izvolili Slovenci, je poudarila.

Prepričana je, da bo zmerna politika dobila večjo podporo, kajti populisti, tako levi kot desni, "predvsem rušijo in ne gradijo". Tudi Novakova ocenjuje, da so tokratne evropske volitve prelomne, saj bodo odločale o tem, v katero smer bo šla prihodnja politika EU-ja.

Volivce pred temi evropskimi volitvami po njeni oceni bolj zanimata Evropa in prihodnost kot morda na prejšnjih volitvah, kar Novakova pripisuje tudi dogodkom, povezanih z brexitom, saj "vidimo, kako Velika Britanija odhaja, pa ne more oditi". Ljudje so začeli razmišljati o tem, kaj jim je EU prinesla in kaj lahko izgubijo.

Nosilec liste SMC-ja Gregor Perič je pozval ljudi, naj se udeležijo nedeljskih volitev in podprejo "tiste, ki verjamejo v projekt Evropske unije". "To je najboljša možnost, ki jo imamo trenutno na voljo," je dejal. EU je po Peričevih besedah projekt, ki je Evropi zagotovil sedem desetletij miru.

"To je izjemen dosežek, ki se ga morda ne zavedamo dovolj. Brez miru ni nobenega napredka in nobene perspektive, zato je pomembno, da ljudje gredo na volitve in se odločijo za tiste opcije, ki verjamejo v EU, ki so zmerne, ki ne zapadajo v nacionalizem in populizem," je izpostavil.

DOM: Zopet bomo morali obraniti Slovenijo

Ob izteku volilne kampanje za evropske volitve so iz zunajparlamentarne stranke Domovinska liga (DOM) med razlogi, zakaj naj volivci v nedeljo glasujejo za njihovo listo, opozorili, da "živimo v času, ko bomo morali zopet ubraniti našo domovino Slovenijo". DOM je edina nova slovenska zunajparlamentarna stranka, ki se združuje s stranko skupine Evrope narodov in svobode (ENF), saj se ta zavzema, da Evropa postane spet normalna, so v zaključni misli ob koncu kampanje sporočili iz stranke. Poudarili so, da je Slovenija po ustavi država slovenskih državljanov, ki mora poskrbeti za dobrobit Slovencev, ne Albancev, Pakistancev, Afričanov.

Levica: En poslanec bo dober rezultat

Vodilna kandidatka Levice Violeta Tomić je v izjavi za medije ocenila, da je Levica med kampanjo intenzivno delala na terenu med ljudmi, kar je prineslo izvrstne odzive. "Mislim, da smo jih prepričali, da Evropa potrebuje močno Levico in glas iz Slovenije, ki se ne bo zlil v neoliberalni konglomerat, ampak bo imel načelen in glasen glas za tiste, ki ga do zdaj niso imeli," je dejala.

Vse volivce je pozvala k udeležbi na volitvah, kajti enkrat na pet let je priložnost, da izberemo svoje predstavnike v Evropskem parlamentu. "Zelo pomembno je, kdo nas zastopa. Politika EU-ja in Evropskega parlamenta vpliva na naše življenje mnogo bolj, kot si ljudje predstavljajo," je poudarila.

Po besedah Tomićeve pričakujejo vsaj enega poslanca. "To bo za nas, ki smo mlada stranka, saj obstajamo šele od prejšnjih evropskih volitev, kar dober rezultat," je dejala. Izrazila je še upanje, da bo tokratna višja udeležba na predčasnem glasovanju pomenila tudi višjo volilno udeležbo v nedeljo zvečer.

Nosilka liste Povežimo.se Urša Zgojznik je volilno kampanjo za evropske volitve zaključila na terenu z obiskom Anhovega in Tolmina. V Anhovem se je srečala s civilno iniciativo Eko Anhovo, v Tolminu pa se je sestala z županom Urošem Brežanom. Zgojznikova je pozvala k preobrazbi politike, ki naj na prvo mesto postavlja zdravje okolja in ljudi.

Joveva: Sposobni smo spreminjati stare vzorce

Nosilka liste LMŠ Irena Joveva je ob zaključku volilne kampanje pred evropskimi volitvami volivce pozvala k odhodu na volišča. "Želim si, da z glasovanjem naredite prvi korak k soustvarjanju naše prihodnosti ne glede na to, komu ga boste namenili," je dejala in ob tem dodala, da je vsak glas za LMŠ glas za zmernost.

"Če bi bila zadovoljna s tistimi, ki poudarjajo, da imajo izkušnje in kilometrino, nikoli ne bi kandidirala, ker mi ne bi bilo treba," je dejala ob koncu kampanje. Kandidati LMŠ so po njenih besedah drugačni in sposobni spreminjati stare vzorce. Svoj glas v Evropskem parlamentu želijo izkoristiti za razvoj podeželja, ohranjanje narave, moderno infrastrukturo, inovacije in močno gospodarstvo.

"Slovenija je doma v Evropi in v Evropi ima svoj glas. Nismo majhni in nikogar ne prosimo za miloščino in ne prosimo za minute pred prazno dvorano. Včasih je tudi neoglašanje svojevrstno sporočilo. Oglašali pa se še bomo, ko bomo v enakovrednem položaju, ko bodo pred nami sedeli ljudje, ki bodo odločali o prihodnosti," je poudarila Joveva.

Dobra država: Medijska blokada

Pred zaključkom kampanje za evropske volitve je predsednik stranke Dobra država Bojan Dobovšek opozoril na medijsko blokado ter neenakost parlamentarnih in neparlamentarnih strank. Na svoji stojnici je opozoril na škodo, ki jo povzroča korupcija. Na nedeljskih volitvah pričakuje, da se bodo "prešteli volivci, ali resno mislijo proti korupciji".