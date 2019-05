Lista, ki ji kaže najbolje. Foto: BoBo

Med tistimi, ki so odgovorili, da se bodo volitev udeležili ali da tega še ne vedo, bi jih največ oddalo glas skupni listi SDS- in SLS-a, 21,2 odstotka. Na drugem mestu je LMŠ s 17,4 odstotka podpore, sledijo SD (13,4 odstotka), lista NSi-ja pa bi prejela 8,4 odstotka glasov. Precej blizu sta si Levica (6,8 odstotka) in DeSUS (6,4 odstotka).

Sledijo še SAB (4,1 odstotka), SNS (3,1 odstotka), Zeleni Slovenije (2,3 odstotka) in SMC (1,2 odstotka), ostale pa bi skupaj zbrale 1,7 odstotka. Neopredeljenih je bilo 14 odstotkov anketiranih.

Podatki Anketo je za RTV Slovenija opravila agencija Ninamedia. Telefonsko anketiranje je potekalo od ponedeljka do srede, v njej pa je sodelovalo 650 oseb.

Anketa je zajela tudi vprašanji o udeležbi na evropskih volitvah pred petimi leti in o verjetnosti udeležbe na tokratnih. Da so se volitev leta 2014 udeležili, je odgovorilo 33,9 odstotka, da se jih niso udeležili, pa 57,4 odstotka anketiranih. 8,7 odstotka se tega ni spominjalo.

Da se bodo letošnjih volitev zagotovo udeležili, je odgovorilo 29,2 odstotka, da se jih bo verjetno udeležilo, pa 23,3 odstotka. Da se jih verjetno ne bodo udeležili, je odgovorilo 21,8 odstotka, da se jih zagotovo ne bodo udeležili, pa 23,2 odstotka anketiranih. Neodločenih je bilo 2,5 odstotka.

Anketirane so pri Ninamedii tudi povprašali, ali poznajo možnost, da pri volitvah v evropski parlament uporabijo preferenčni glas. To možnost pozna manj kot pol vprašanih, in sicer 49,4 odstotka. Preostalih 50,6 odstotka jih to možnost pozna.

Na vprašanje, ali nameravajo uporabiti preferenčni glas, jih je pritrdilno odgovorilo 57,8 odstotka, nikalno pa 20 odstotkov. Še 22,2 odstotka tega ni želelo povedati ali pa se o tem še ni odločilo.