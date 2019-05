Uradni izidi bodo znani po 23. uri. Foto: Reuters

NEMČIJA:

Glede na projekcije televizij ZDF in ARD je kljub upadu podpore na prvem mestu konservativna koalicija CDU/CSU,ki je prejela 27,5 odstotkov podpore, kar je osem odstotnih točk manj kot pred petimi leti. Na drugo mesto so se uvrstili Zeleni, ki so z 20,5 odstotka močno izboljšali svoj rezultat glede na 2014 (skoraj 10 odstotnih točk več kot 2014), in prehiteli socialdemokrate, ki so prejeli 15,5 odstotka glasov, kar je skoraj 12 odstotnih točk manj kot pred petimi leti.

Volilna udeležba: V Nemčiji je volilna udeležba do 14. ure dosegla 29,4 odstotka, pri čemer še niso upoštevani glasovi, ki so prispeli po pošti. Na volitvah pred petimi leti je do te ure oddalo svoj glas slabih 26 odstotkov, do konca dneva pa 48 odstotkov volilnih upravičencev.

AVSTRIJA:

ÖVP je po projekcijah televizij ORF in ATV ter avstrijske tiskovne agencije apa prejela 34,5 odstotkov glasov in je kot edina stranka v primerjavi s prejšnjimi volitvami (takrat je prejela 27 odstotkov glasov) okrepila svojo podporo. Po novem bo imela v Evropskem parlamentu sedem poslancev. Sledijo socialdemokrati (SPÖ) s 23,5 odstotka podpore (obdržali bodo pet poslancev) in svobodnjaki (FPÖ) s 17,5 odstotka, kar je dva odstotka manj kot pred petimi leti. To pomeni, da bodo imeli tri evropske poslance oz. enega manj kot v zadnjem mandatu.

Volilna udeležba: Glede na rezultate javnomnenjskih raziskav in število izdanih glasovnic bi se lahko volilna udeležba prvič po letu 1996 povzpela nad 50 odstotkov. Pred petimi leti se je evropskih volitev udeležilo 45 odstotkov volilnih upravičencev

CIPER:

Vzporedne volitve inštituta Prime kažejo na zmago vladajoče konservativne stranke DISY, ki je osvojila med 28 in 32 odstotkov glasov. To je sicer precej manj kot na zadnjih volitvah, ko je osvojila 37,8 odstotka. Na drugo mesto se je danes uvrstila leva AKEL z med 26 in 30 odstotki (leta 2014 27 %), na tretje liberalna Demokratična stranka DIKO, ki naj bi osvojila med 13 in 15,5 odstotka glasov (leta 2014 10,9 %), sledi socialdemokratska stranka EDEK s podporo med devet in 11 odstotkov podpore (leta 2014 7,7 %).

Skrajno desno stranko ELAM pa naj bi volilo med 7,5 in 9,5 odstotka volivcev, tako da predvidoma ne bo osvojila nobenega od šestih sedežev v Evropskem parlamentu, kolikor jih ima Ciper.

GRČIJA

Reuters poroča, da grška opozicijska stranka Nova demokracija vodi pred vladajočo Sirizo. Vzporedne volitve Novi demokraciji napovedujejo med 36 in 32 odstotki podpre, Sirizi pa med 29 in 25.

BOLGARIJA

V Bolgariji je sodeč po projekcijah volilnih izidov prepričljivo slavila vladajoča konservativna stranka Gerb premierja Bojka Borisova. Prejela naj bi okoli 33 odstotkov glasov, pred opozicijskimi socialisti, ki se jim obeta okoli 23 odstotkov glasov, je poročala bolgarska televizijska mreža bTV. Projekcije, ki jih je pripravil institut za raziskave javnega mnenja Alpha Research, so še pokazale, da bo tretje mesto zasedla stranka turške manjšine DPS z dobrimi 13 odstotki glasov. V Evropski parlament naj bi se poleg omenjenih uvrstila še koalicijska stranka WMRO, ki se ji obeta okoli sedem odstotkov glasov, ter prvič tudi proevropska koalicija Demokratična Bolgarija z okoli 6 odstotki.

MADŽARSKA

Po objavi vzporednih izidov, ki jih je objavil Pollster Nezopont, naj bi vladajoča stranka Fidesz madžarskega premierja VIktorja Orbana prejela 56 odstotkov glasov, poroča Reuters.

Volilna udeležba: Do 11. ure so zabeležili nekaj več kot 17-odstotno volilno udeležbo, medtem ko je pred petimi leti do te ure prišlo na volišča 11,5 odstotka volilnih upravičencev.