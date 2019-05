Kandidati parlamentarnih strank bodo soočili mnenja in volivcem olajšali izbiro. Foto: BoBo

Samo trije dnevi nas še ločijo od odločanja o prihodnosti Evropske unije (EU). Volitve v Evropski parlament bodo namreč v nedeljo 26. maja.

Da bo odločitev na voliščih lažja, je RTV Slovenija pripravila dve soočenji. Soočenje bo vodila Mojca Širok.

Afera Strache, ki je spodnesla vlado avstrijskega kanclerja Kurza, je pokazala, da je ni države, v kateri bi bili politiki imuni na korupcijo in prav politična korupcija bo ena od tem, ob katerih bodo soočili mnenja kandidati za evropski parlament. Govorili bomo tudi o davčnih oazah sredi Evropske unije, o nelojalnih davčnih praksah, o zahtevah evroskeptikov po drugačni Evropi.

Najprej se bo soočilo devet kandidatov parlamentarnih, nato pa še pet kandidatov zunajparlamentarnih strank.

Odgovarjali so vodilni kandidati parlamentarnih strank: Klemen Grošelj (LMŠ), Zmago Jelinčič (SNS), Lojze Peterle, (NSi), Patricija Šulin (SDS in SLS), Matjaž Nemec (SD), Sašo Slaček Brlek (Levica), Gregor Perič (SMC), Igor Šoltes (DeSUS) in Angelika Mlinar (SAB).