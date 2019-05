Obe vodilni stranki sta v primerjavi z 2014 precej izgubili, EPP naj bi imela 44 sedežev manj, socialdemokrati pa 40 manj. Na tretjem mestu o liberalci (ALDE) s 102 sedežema, kar je 34 več kot doslej. Močno so, kot kaže, pridobili Zeleni, ki bodo imeli 19 sedežev več. "Zeleni val se je resnično razšili po vsej Evropi in to je za nas fantastičen izid," je po objavi izidov dejala ena od voditeljic zelenih v parlamentu Ska Keller.

Vodja politične skupine S&D Udo Bullmann je ponovno poudaril, da EPP nima več moči za vodenje, in se zavzel za oblikovanje napredne večine, zavezništva za reformo, z vodilnim kandidatom socialdemokratov Fransom Timmermansom kot predsednikom Evropske komisije. Vodja politične skupine liberalcev Guy Verhofstadt je poudaril, da bodo liberalci očitno najbolj izboljšali svoj rezultat v primerjavi z letom 2014 in bodo tako igrali ključno vlogo v nadaljnjih pogovorih, saj EPP in socialdemokrati prvič ne bodo imeli večine.



Občutno se bo okrepila tudi skrajno desna koalicija, Evropa narodov in svobode (ENF), ki naj bi dobila 57 sedežev, kar je 20 več, kot jih ima sedaj, krepi pa se tudi evroskeptična skupina Evropa svobode in neposredne demokracije (EFDD), ki naj bi dobila 17 sedežev več, kot jih ima sedaj, in sicer 58. Prav tako 58 sedežev naj bi dobili zmerno evroskeptični Evropski konservativci in reformisti (ECR), kar pa je zanje precejšen padec v primerjavi s sedanjim položajem, in sicer za 18 sedežev. Slabši rezultat, in sicer za deset sedežev, napovedujejo prve ocene tudi evropski levici (GUE/NGL), ki naj bi imela v novem parlamentarnem mandatu 42 poslancev.

Na volišča več volivcev kot pred petimi leti

Volilna udeležba je tokratnih volitvah višja kot pred petimi leti: po prvih ocenah je od 49- do 52-odstotna. Leta 2014 je bila 42,61-odstotna.

NEMČIJA (96 poslancev): Zmaga CDU/CSU-ja, a z manjšo podporo, velik uspeh Zelenih

Glede na projekcije televizij ZDF in ARD je kljub upadu podpore na prvem mestu konservativna koalicija CDU/CSU, ki je prejela 27,5 odstotka podpore, kar je osem odstotnih točk manj kot pred petimi leti. Na drugo mesto so se uvrstili Zeleni, ki so z 20,5 odstotka močno izboljšali svoj izid glede na 2014 (skoraj 10 odstotnih točk več kot 2014), in prehiteli socialdemokrate, ki so prejeli 15,5 odstotka glasov, kar je skoraj 12 odstotnih točk manj kot pred petimi leti.

Višja volilna udeležba je okrepila Evropski parlament, je danes dejal vodilni kandidat Evropske ljudske stranke na evropskih volitvah, Nemec Manfred Weber. Kot je poudaril eden izmed favoritov za položaj predsednika Evropske komisije, je višja volilna udeležba po Evropi "najpomembnejša novica z evropskih volišč".

Volilna udeležba: V Nemčiji je volilna udeležba do 14. ure dosegla 29,4 odstotka, pri čemer še niso upoštevani glasovi, ki so prispeli po pošti. Na volitvah pred petimi leti je do te ure oddalo svoj glas slabih 26 odstotkov, do konca dneva pa 48 odstotkov volilnih upravičencev.

FRANCIJA (79 poslancev): Zmaga Nacionalnega zbora pred Macronovim gibanjem

Projekcije IFOP-a kažejo na zmago Nacionalnega zbora Marine Le Pen, ki naj bi imela 24 sedežev, pred Marconovim gibanjem Naprej, Republika (23 sedežev), na tretjem mestu so zeleni (13 odstotkov glasov), poroča Reuters.

V Elizejski palači so nad izidom razočarani, a odločeni, da ne bodo spreminjali smeri začrtanih reform, poroča Reuters. Medtem je tiskovni predstavnik Nacionalnega zbora poraz vladajočega Macronovega gibanja Naprej, republika označil "kot klofuto, ki so jo Francozi danes zadali Macronu". Voditeljica Nacionalnega zbora Marine Le Pen, ki ji vzporedne volitve napovedujejo zmago na volitvah v Evropski parlament, je že zahtevala razpust parlamenta in predčasne parlamentarne volitve v Franciji. Po njenih besedah predsednik "nima druge izbire", saj so se volivci danes izrekli "proti njegovi politiki in njemu osebno."

ŠPANIJA (54 poslancev): Zmaga socialistov, izvoljen tudi Puigdemont

Vzporedni izidi kažejo na zmago vladajočih socialistov, ki naj bi imeli 18 sedežev (leta 2014 14), konservativna stranka je izgubila podporo (ima 11–12 sedežev, leta 2014 16), Ciudadanos ima osem sedežev (leta 2014 dva), skrajnodesničarska stranka Vox je osvojila 4–5 sedežev. Sedež je osvojil tudi Carles Puigdemont, poroča Reuters. V tej državi so sicer sočasno z evropskimi potekale tudi lokalne in regionalne volitve, ki veljajo za nov preizkus za premierja Pedra Sancheza mesec dni po parlamentarnih volitvah.

Volilna udeležba: Do 16. ure je bila skoraj 50-odstotna, kar je 34 odstotnih točk več kot pred petimi leti.

AVSTRIJA (18 poslancev): Kurzeva ljudska stranka se je okrepila

ÖVP je po projekcijah televizij ORF in ATV ter avstrijske tiskovne agencije APA prejel 34,5 odstotka glasov in je kot edina stranka v primerjavi s prejšnjimi volitvami (takrat je prejela 27 odstotkov glasov) okrepila svojo podporo. Po novem bo imela v Evropskem parlamentu sedem poslancev. Sledijo socialdemokrati (SPÖ) s 23,5 odstotka podpore (obdržali bodo pet poslancev) in svobodnjaki (FPÖ) s 17,5 odstotka, kar je dva odstotka manj kot pred petimi leti. To pomeni, da bodo imeli tri evropske poslance oz. enega manj kot v zadnjem mandatu.

Volilna udeležba: Glede na izide javnomnenjskih raziskav in število izdanih glasovnic bi se lahko volilna udeležba prvič po letu 1996 povzpela nad 50 odstotkov. Pred petimi leti se je evropskih volitev udeležilo 45 odstotkov volilnih upravičencev.

CIPER (šest sedežev): Zmaga vladajočih konservativcev

Vzporedne volitve inštituta Prime kažejo na zmago vladajoče konservativne stranke DISY, ki je osvojila od 28 do 32 odstotkov glasov. To je sicer precej manj kot na zadnjih volitvah, ko je osvojila 37,8 odstotka. Na drugo mesto se je danes uvrstil levi AKEL z od 26 do 30 odstotkov (leta 2014 27 odstotkov), na tretje liberalna Demokratična stranka DIKO, ki naj bi osvojila od 13 do 15,5 odstotka glasov (leta 2014 10,9 odstotka), sledi socialdemokratska stranka EDEK s podporo od devet do 11 odstotkov podpore (leta 2014 7,7 odstotka). Skrajno desno stranko ELAM pa naj bi volilo od 7,5 do 9,5 odstotka volivcev, tako da predvidoma ne bo osvojila nobenega od šestih sedežev v Evropskem parlamentu, kolikor jih ima Ciper. Po poročanju ciprskega radia RIK, ki se sklicuje na navedbe volilne komisije, se je v Evropski parlament tokrat prvič uspelo uvrstiti ciprskemu Turku. Niyazi Kiziljürek, 60-letni profesor politične zgodovine na univerzi v Nikoziji, ki se zavzema za ponovno združitev Cipra, kandidira na listi stranke AKEL.

Volilna udeležba: Na Cipru je do poldneva glasovalo 19 odstotkov volilnih upravičencev.

GRČIJA (21 sedežev): Opozicija pred Sirizo, Cipras napovedal predčasne volitve

Grška opozicijska stranka Nova demokracija je prejla 33,5 odstotka glasov, Siriza na drugem mestu pa 25. Socialistično Gibanje sprememb (Kinal) je s 7,7 odstotka pristalo na tretjem mestu, komunistična stranka KKE pa je prejela 5,5 odstotka. Neonacistična Zlata zora je

Po prvih izidih z okoli 15 odstotkov volišč je nova demokracija zmagala tudi na današnjih lokalnih volitvah, in sicer naj bi imela okoli osem odstotnih točk prednosti pred Sirizo.

odstotnih točk prednosti pred Sirizo.

Grški opozicijski voditelj Kiriakos Micotakis je že po objavi vzporednih izidov dejal, da je izid volitev znak, da so Grki izgubili zaupanje v vlado. "Grčija potrebuje novo vlado." Grški premier Aleksis Cipras je kasneje v odzivu na izide dejal, da jih ne more ignorirati, in že napovedal predčasne volitve. Zavzel se je, da bi te potekale takoj po drugem krogu lokalnih volitev, ki bodo 2. junija. Mandat bi se mu sicer iztekel oktobra.



ITALIJA (73 sedežev)

Liga Mattea Salvinija je prejela največ glasov, kažejo vzporedne volitve. Prejela naj bi med 26 in 31 odstotki glasov, kar je 17 odstotnih točk več kot na lanskih parlamentarnih volitvah in 6,2 odstotne točke glede na 2014. Pet zvezd Luigija di Maia je na 2. mestu (med 18 in 23 odstotki glasov), poroča Reuters. Sledijo desnosredinska Naprej Italija in skrajno desni Bratje Italije.



BOLGARIJA (17 sedežev): Zmaga premierjeve stranke Gerb

V Bolgariji je sodeč po projekcijah volilnih izidov prepričljivo slavila vladajoča konservativna stranka Gerb premierja Bojka Borisova. Prejela naj bi med 30,5 in 32,7 odstotka glasov, pred opozicijskimi socialisti, ki se jim obeta okoli 23,2–25,4 odstotkov glasov, je poročal Reuters. Projekcije, ki jih je pripravil inštitut za raziskave javnega mnenja Alpha Research, so še pokazale, da bo tretje mesto zasedla stranka turške manjšine DPS z dobrimi 13 odstotki glasov. Turški MRF je osvojil med 12,8 odstotka in 13,6 odstotka glasov.

Volilna udeležba:

MADŽARSKA (21 sedežev): Zmaga Orbanovega Fidesza

Prvi delni izidi kažejo, da je vladajoča stranka Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana prejela 52, 14 odstotka glasov (13 sedežev), poroča Reuters. Levičarska demokratična koalicija je prejela 16,26 odstotka glasov, stranka Momentum 9,92 odstotka glasov, socialisti 6,68 odstotka glasov, Jobbik pa 6,44 odstotka glasov. "Ta zmaga pomeni, da so nam Madžari naložili nalogo, da ustavimo imigracijo po vsej Evropi," je po zmagi dejal Orban zbranim podpornikom v Budimpešti.

Volilna udeležba: Do 11. ure so zaznali nekaj več kot 17-odstotno volilno udeležbo, medtem ko je pred petimi leti do te ure prišlo na volišča 11,5 odstotka volilnih upravičencev.

BELGIJA (21 sedežev)

Po preštetih glasovih s približno tretjine volišč je največ glasov osvojila flamska nacionalistična stranka N-VA, ki je osvojila 25,5 odstotka glasov, kar je približno pet odstotnih točk več kot pred petimi leti. Skrajno desna flamska stranka Vlaams Belang se je prav tako močno okrepila.

Vlaams Belang, ki velja za tekmeca N-VA-ja na desnici, je osvojil okoli 17 odstotkov podpore, medtem ko je leta 2014 osvojil približno štiri odstotke, poroča STA.

HRVAŠKA (12 sedežev): Zmaga HDZ-ja, a z manj sedeži, kot so kazale napovedi

Vladajoča hrvaška stranka HDZ je zmagovalka današnjih volitev za Evropski parlament s 24,43 odstotka glasov, kažejo vzporedne volitve. Reuters poroča, da ima HDZ štiri sedeže, kar je pod napovedmi. Sledi največja opozicijska stranka SDP z 18,38 odstotka glasov (trije sedeži). Presenetljivo tretja je lista sodnika Mislava Kolakušića, ki je dobila 8,2 odstotka, poroča STA.

NIZOZEMSKA (so volili v četrtek) (26 sedežev)

Vzporedni izidi so pokazali, da naj bi Timmermansovi socialdemokrati dobili nekaj več kot 18 odstotkov glasov ali devet odstotnih točk več kot pred petimi leti, kaže raziskava inštituta Ipsos za nacionalno televizijo NOS, kar jim bo prineslo pet poslanskih sedežev. Na drugo mesto so se uvrstili konservativci premierja Marka Rutteja, ki naj bi prejeli 14 odstotkov glasov oz. štiri sedeže, na tretje mesto pa se je glede na izide vzporednih volitev uvrstil skrajno desni in populistični Forum za demokracijo (FVD) pod vodstvom Thierryja Baudeta, ki naj bi dobil tri poslanske sedeže. Tej stranki, ki je na volitvah nastopila prvič, so sicer pred volitvami napovedovali celo zmago, zdaj pa naj bi dobila nekaj več kot 11 odstotkov glasov. Več kot deset odstotkov naj bi prejeli še krščanski demokrati (CDA) in Zelena levica.

POLJSKA (51 sedežev)

Vladajoča stranka Zakon in pravičnost je po vzporednih volitvah osvojila 42,4 odstotka glasov, kar je precej več kot pred petimi leti (31,8 odstotka. Opozicijska Evropska koalicija, ki jo sestavljajo Državljanska platforma Donalda Tuska in več drugih levičarskih strank, je osvojila 39,1 odstotka, kažejo Ipsosove napovedi.

Volilna udeležba: 43-odstotna.

ROMUNIJA (32 sedežev)

Vzporedni izidi kažejo, da sta opozicijska sredinska liberalna stranka in vladajoči PSD prejela po 25,8 odstotka glasov, kar je zanj veliko nazadovanje (na zadnjih parlamentarnih volitvah je PSD prejel 45 odstotkov glasov). Novo zavezništvo opozicijskih strank USR Plus je na 3. mestu s 24 odstotki glasov.

DANSKA (13 sedežev)

Zmagovalci volitev so socialdemokrati z okoli 23 odstotki podpore in levo liberalna stranka Venstre premierja Larsa Lokkeja Rasmussena, ki so ji volivci namenili okoli 21 odstotkov glasov. Danski populisti DF naj bi glede na projekcije več danskih televizij prejeli med 11,8 in 14,5 odstotka glasov. Pred petimi leti so bili s 26,6 odstotka podpore še najmočnejša politična sila. Po trije poslanski mandati se obetajo socialdemokratom in Venstre. Danska zelena Socialistična ljudska stranka je osvojila 13 odstotkov glasov in bo imela v prihodnje dva evropska poslanca, enega več kot v sedanjem mandatu. Danska socialno-liberalna stranka (Radikale Venstre), ki ji pripada tudi Evropska komisarka Margrethe Vestager, morebitna kandidatka evropskih liberalcev za predsednico Evropske komisije, naj bi osvojila okoli 9,7 odstotka glasov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Prvič naj bi vstop v Evropski parlament uspel še rdeče-zelenemu zavezništvu, Konservativna ljudska stranka pa je obdržala svoj sedež. Edina danska stranka, ki zagovarja izstop Danske iz EU-ja, Ljudsko gibanje proti EU-ju, naj bi izgubila oba poslanska sedeža.

ŠVEDSKA (20 sedežev): Zmaga vladajočih socialdemokratov, Zeleni razočarani

Glede na vzporedne izide so zmagali vladajoči socialdemokrati, ki so glede na projekcije prejeli 25,1 odstotka glasov (pet sedežev), na drugo mesto se je uvrstila Zmerna stranka (17,6 odstotka glasov), na tretje mesto pa so se uvrstili desničarski populisti Švedski demokrati, ki so s 16,9-odstotno podporo močno izboljšali položaj. Hud poraz so utrpeli Zeleni, ki jih je v domovini okoljske aktivistke Grete Thunberg podprlo 9,5 odstotka volivcev, kot kaže, pa bodo izgubili dva od zdajšnjih štirih sedežev. Švedski demokrati so po drugi strani v primerjavi z letom 2014 pridobili največ, 7,2 odstotne točke. Glede na prejšnje volitve se je bolje odrezala tudi Stranka centra, ki je dobila 10,3 odstotka glasov oz. 3,8 odstotne točke več kot leta 2014.

FINSKA (13 sedežev)

Desnosredinska Nacionalna koalicija je prejela 20,8 odstotka glasov, Zeleni na 2. mestu so prejeli 16 odstotkov glasov, socialni demokrati pa 14,6 odstotka glasov, poroča Politico.

PORTUGALSKA (21 sedežev)

Projekcija portugalske televizije RTP kaže, da so zmagali vladajoči socialisti premierja Antonia Coste, ki so prejeli med 30 in 34 odstotkov (osem ali devet mandatov), sledi konservativna stranka z med 20 in 24 odstotki glasov (5 do 6 mandatov). Marksistični Levi blok naj bi prejel 12 odstotkov glasov in bi lahko imel dva ali tri evropske poslance. Sledi koalicija levih strank CDU, ki jo med drugim sestavljajo komunisti in zeleni, z devetimi odstotki in dvema sedežema v Evropskem parlamentu. V Bruselj oziroma Strasbourg pa bi se lahko prebili še konservativna Ljudska stranka in stranka za zaščito okolja.



SLOVAŠKA (13 sedežev)

Zmagalo je liberalno zavezništvo strank Napredna Slovaška (PS) in Skupaj, ki je prejelo 20,1 odstotka glasov (4 sedeži). Zmago liberalcev je danes potrdil tudi premier Peter Pellegrini, čigar socialdemokratska stranka Smer se je s 15,7 odstotka podpore uvrstila na drugo mesto, v Evropski parlament bodo poslali tri poslance. V Evropskem parlamentu pa bodo sedeli še po dva poslanca iz vrst skrajno desne LSNS in krščanskih demokratov KDH ter po eden iz vrst neoliberalne Svoboda in solidarnost (SaS) in sredinske stranke OLANO. Po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije bo SaS dobila še en mandat. V Evropskem parlamentu bo tudi poslanec tudi član skrjano desne Ljudske stranke naša Slovaška.

Združenega kraljestva iz Evropske unije bo SaS dobila še en mandat. V Evropskem parlamentu bo tudi poslanec tudi član skrjano desne Ljudske stranke naša Slovaška.