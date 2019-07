Gluhi in naglušni opozarjajo: Ne nasedajte lažnim invalidom

V Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije opozarjajo na posameznike, ki zbirajo sredstva na nezakonit način

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ZDGNS opozarjajo, da je tovrstno zbiranje prispevkov nezakonito. Foto: MMC RTV SLO/ZDGNS

V Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije opozarjajo, da se po različnih krajih v Sloveniji pojavljajo ljudje, ki se pretvarjajo, da so gluhi ali naglušni, in mimoidočim trdijo, da zbirajo sredstva zase ali za organizacije gluhih in naglušnih.