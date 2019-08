Ceste so napolnile kolone vozil. Foto: BoBo

Zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti med počivališčem Povir in razcepom Gabrk proti Gabrku. Posledice prometne nesreče so sicer že odstranili na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani. Ostali so zastoji na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko, potovalni čas se zato podaljša za okoli pol ure. Na prometnoinformacijskem centru voznikom priporočajo uporabo obvoza po regionalni cesti Logatec-Vrhnika-Brezovica.

Gneča je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je nastal približno kilometrski zastoj. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred zaporo pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, kjer se potovalni čas podaljša od deset do 15 minut. Povečan promet je tudi na cesti Dragomer-Brezovica.

Čakalne dobe za osebne avtomobile so še na mejnih prehodih Sočerga in Jelšane. Čakalna doba na Sočergi za vstop v državo je do ene ure, na Jelšanah pa morajo osebna vozila tako za vstop kot za izstop iz države čakati do pol ure.